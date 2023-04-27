8 гектаров леса в Быковне под военное кладбище? Эксперт объяснил незаконность действий власти

Ситуация вокруг обустройства мемориального комплекса в Киеве приобретает скандальный ореол.

Информация об отводе Киевсоветом земельного участка в Быковне под Национальное военное мемориальное кладбище может не соответствовать действительности или свидетельствовать о нарушении закона при принятии данного решения.

Такое мнение высказал один из жителей Быковни, эксдепутат Киевсовета и глава постоянной комиссии по вопросам градостроительства и землепользования (1994-2006 г.), экссоветник Главы Администрации Президента по земельным и градостроительным вопросам Николай Легеза.

По словам специалиста, соответствующим решением Киевсовета было предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка государственному учреждению "Национальное военное мемориальное кладбище" в постоянное пользование для строительства и эксплуатации этого кладбища на пр.Броварском в Днепровском районе города Киева.

"Данное решение было принято с грубым нарушением требований действующего законодательства, поскольку строительство этого кладбища не предусмотрено Генеральным планом города. В данной ситуации Киевсовет должен был принять решение об отказе в предоставлении вышеуказанного разрешения. И главное: решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства в отношении отвода земельного участка не является его отводом. Непонятно, почему чиновники всех рангов в один голос заявляют, что данный земельный участок уже отведен", — говорит Николай Легеза в комментарии "Телеграфу".

Эксперт настаивает: для проведения всех необходимых для этого экспертиз и получения выводов соответствующих служб, предусмотренных действующим законодательством, необходимо достаточно много времени и усилий.

Прежде всего, для этого необходимо получить нотариально заверенное согласие землепользователя – Дарницкого лесопаркового хозяйства, обоснованных выводов органов земельных ресурсов, природоохранных органов, органов архитектуры и градостроительства, Гослесагентства и т.д. Обязательным шагом является проведение стратегической экологической оценки, на подготовку которой дается срок от 6 месяцев. Также должны быть внесены обоснованные изменения в генеральный план города Киева и детальный план территории. На это тоже уйдет достаточно много времени, объясняет эксперт.

Более того, согласно закону, подобные изменения требуют проведения общественных слушаний, которые в подобных спорных ситуациях могут продолжаться довольно долго, после чего (если консенсуса достичь не удалось) созывается комиссия для окончательного решения вопроса.

Только когда все процедуры, предусмотренные действующим законодательством, будут пройдены, можно говорить о принятии решения об утверждении проекта землеустройства и отводе земельного участка по использованию его для размещения кладбища, объясняет Николай Легеза.

Полную версию статьи о происходящем вокруг ситуации с обустройством военного кладбища в столице читайте в нашей статье "Скандал на могилах. Жители Быковни не хотят отдавать землю под кладбище для погибших воинов – почему люди против".