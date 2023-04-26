В Раду внесли законопроект о Национальном военном кладбище: чего хотят депутаты

Под мемориал планируют выделить 100 га земли в Киеве

В столице Украины хотят возвести мемориал павшим Защитникам и для этого уже был подготовлен соответствующий законопроект.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Анна Пуртова.

Так, по её словам, 26 апреля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) для наших героев. В документе указывается, что под мемориал предлагают выделить 100 га в Быковнянском лесу на Броварском проспекте.

"Восемь гектаров уже отвел Киевсовет, еще 90 должно предоставить государство. Для этого необходимо дать законодательную возможность изменения целевого назначения земельных участков и урегулировать другие юридические моменты. Именно об этом наш законопроект", — объяснила депутат.

Напомним, что прообразом для мемориального кладбища в Киеве станет Арлингтонское национальное кладбище в США, где сейчас насчитывается около 300 тысяч могил. Таким образом в правительстве хотят достойно почтить память защитников, погибших не только на полях российско-украинской войны, но и в другие периоды истории.

Отметим, ранее мы писали, что в Украине была начата процедура создания Национального военного кладбища. "Раньше мы поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности оно поддержки не нашло", — заявил тогда мэр Киева Виталий Кличко.