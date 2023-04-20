Начата процедура создания Национального военного кладбища - Кличко сделал заявление
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В Быковне будет создано Национальное военное мемориальное кладбище с общей площадью в 100 гектаров. Киевсовет уже отвел для будущего кладбища участок земли.
Об этом в четверг, 20 апреля, в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Виталий Кличко, отметив, что за создание мемориального кладбища будет отвечать государство, поэтому место для него определяло именно правительство.
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