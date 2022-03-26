Укр

Убитые дважды: оккупанты разрушили мемориал жертв Холокоста под Харьковом

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Убитые дважды: оккупанты разрушили мемориал жертв Холокоста под Харьковом Новость обновлена 26 марта 2022, 15:26

Российские оккупанты разрушили мемориал памяти жертв Холокоста "Дробицкий Яр" под Харьковом.

Об этом сообщил в Телеграмм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Во время Второй мировой войны нацисты убили здесь 15 000 харьковских евреев", — отметил он.

Напомним, что Харьков был оккупирован 24 октября 1941 года. 5 декабря началась перепись населения города, а 14 декабря военный комендант Харькова генерал-лейтенант Альфред фон Путткамер издал приказ о переселении в двухдневный срок всех евреев в бараки на восточной окраине. Там начались расстрелы – собранных в гетто людей гнали в Дробицкий Яр. По разным оценкам, в Дробицком Яру могло погибнуть до 20 тысяч человек.

Преступление, совершенное российскими оккупантами в Дробицком Яре, является еще одним преступлением по отношению к памятным местам, где проходили массовые расстрелы евреев. 1 марта 2022 года при обстреле Киева российские ракеты ударили в район мемориала Холокоста "Бабий Яр" – по старому еврейскому кладбищу. В результате обстрела погибли пять человек.

Теги:
#Холокост #Бабий Яр #Российская агрессия
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