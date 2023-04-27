Скандал на могилах. Жители Быковни не хотят отдавать землю под кладбище для погибших воинов – почему люди против

Местные жители предложили альтернативные варианты размещения кладбища для павших героев

Обустройство в Быковне на Левом берегу Киева Национального военного мемориального кладбища, где будут хоронить украинских героев, отдавших свою жизнь на российско-украинской войне, приобретает скандальный ореол.

Реализация проекта, инициированного Министерством по делам ветеранов и согласованного Киевским городским советом, вызвала сопротивление среди местных жителей.

По словам общины, непосредственная близость кладбища к жилым массивам, школе и детскому саду может навредить окружающей среде и доставить немало проблем жителям Быковни.

В свою очередь власти не видят проблем с выбором участка и подозревают местных активистов в преследовании "шкурных" интересов.

"Телеграф" разбирался в том, почему правительство и община не могут прийти к согласию, и какие скрытые мотивы могут управлять каждой из сторон конфликта.

История создания мемориала

Инициатива создания в столице мемориального кладбища для павших воинов была выдвинута Министерством по делам ветеранов Украины и поддержана Верховной Радой еще в мае 2022 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Осенью Департаменту градостроительства и архитектуры КГГА поручили разработать план территории для расположения объекта в урочище "Лысая Гора". Однако против этого варианта выступили экологи и местные активисты, ведь местность принадлежит к памятникам архитектуры и природно-заповедному фонду.

Учитывая сопротивление общества после долгих дискуссий в январе 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил правительству найти новое место для обустройства кладбища. В этот раз выбор пал на Быковнянский лес, находящийся на Броварском шоссе и уже имеющий на своей территории Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы", являющийся крупнейшим в Украине местом захоронения жертв сталинских репрессий.

В апреле мэр столицы Виталий Кличко сообщил об отводе Киевсоветом земельного участка в этой местности под военное кладбище и анонсировал начало процедуры его создания.

"За его создание отвечает государство и место определило правительство. Столица же готова всеми возможными способами способствовать созданию мемориала наших героев. Ранее мы поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности она поддержки не нашла. Поэтому сейчас речь идет о Быковне. 8 гектаров земли в этой местности — в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически, приступив к процедуре организации мемориала. Рядом — около 90 гектаров — земля государственная. Следовательно, общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит почти 100 гектаров", — написал глава столицы на своей странице в Facebook.

Кроме самого кладбища на отведенном под мемориальный комплекс участке планируют возвести крематорий, колумбарий, ритуальное здание, музей, посвященный памяти павших воинов, а также необходимую инфраструктуру, в том числе — парковку для посетителей.

Выбор локации для создания военного кладбища продиктован желанием авторов проекта создать мемориальное пространство, говорит заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тылищак.

"Такое расположение Национального военного мемориального кладбища позволит создать вдоль Броварского шоссе под Киевом выразительное мемориальное пространство. Он будет напоминать будущим поколениям о цене свободы. На кладбище будут похоронены украинские воины, которые в XXI веке защищают нас от возвращения тоталитаризма. А рядом будет мемориал жертвам тоталитарных репрессий в XX веке, который будет напоминать нам о цене утраты свободы", — заявил чиновник во время пресс-конференции.

По словам первого заместителя Министра по делам ветеранов Украины Александра Порхуна, первую секцию похорон планируют открыть уже в октябре-ноябре 2023 года, сообщает "Укринформ".

Община Быковни — против такого соседства

Идею создания военного мемориального кладбища на окраине Киева площадью 100 гектаров "для напоминания будущим поколениям" – оценили не все жители столицы.

Несмотря на то, что тема захоронения павших героев крайне чувствительна, в комментариях к сообщению Виталия Кличко разгорелись настоящие дебаты относительно выбора участка под этот объект.

Как выяснилось, жители поселка Быковня выступают категорически против мемориала на этой территории.

Главной причиной такой позиции является непосредственная близость будущего кладбища и крематория к жилым домам, школе и детскому саду. То есть тезис о "напоминании будущим поколениям" — выглядит не героической аллегорией, а вполне реалистичной. Ведь воспитанники детсада ежедневно будут видеть кладбище, на котором ежедневно проходят похоронные церемонии.

По словам активистки инициативной группы "Чистая Быковня" Валентины Лазоренко, жители с большим уважением относятся к защитникам Украины и поддерживают идею создания мемориального комплекса в их честь. Однако уверены, что в том же районе Киева есть более пригодные для этого места.

"Выбранная территория является крайне неудачным вариантом по всем критериям. Однако власти, судя по всему, получив отказ на предыдущих локациях, просто решили на этот раз идти до конца несмотря ни на что, лишь бы снова не менять свое решение. Но мы — тоже люди, и мы хотим дышать свежим воздухом, пить чистую воду и гулять с детьми возле леса, а не возле кладбища, из которого будет постоянно раздаваться оркестр и военный салют. В паре сотен метров от будущего мемориала расположен детский сад и школа. Согласитесь, не лучшая атмосфера для детей", — говорит жительница Быковни в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, по словам активистки, община обеспокоена тем, что на сегодняшний день Быковня частично или полностью уже граничит с тремя кладбищами — мемориальным комплексом "Быковнянские могилы", Быковнянским и Лесным кладбищем. При этом, когда местные жители обращались к городским властям о необходимости строительства еще одного детского сада, ведь община растет, проблема оказалась "неразрешимой".

"Получается, что выделить 100 гектаров земли и средства на кладбище можно, а построить на нашей территории садик — нет. В населенном пункте на 8 тысяч жителей работает одно дошкольное учреждение, рассчитанное на 100 детей, школу мы строим уже 20 лет, есть потребность в возведении новых жилых комплексов на месте устаревших двухэтажных домов, но власти предпочитают использовать земли Быковни под кладбища", — говорит Валентина Лазоренко.

Ситуация вокруг обустройства кладбища усугубляется и моральным аспектом. По словам местных жителей, границы Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" не установлены. Захоронения могут быть "разбросаны" в нескольких сотнях метров от определенных мест. В этой связи есть большая вероятность, что во время захоронения героев российско-украинской войны или при строительстве дополнительных сооружений для нового мемориала будут разрушены могилы жертв сталинских репрессий.

"Этот комплекс охватывает территорию в 239 гектаров, на которых похоронено до 200 тысяч человек. Во-первых, для коренных быковнянцев это сакральное место, ведь наши бабушки и дедушки были свидетелями тех ужасных событий, у некоторых там похоронены родственники, и осознавать, что их могилы могут быть разрушены, — это тяжело. Во-вторых, мы считаем, что защитники Украины, наши герои заслуживают того, чтобы их не хоронили в чужих могилах на останках других людей", — говорит активистка.

От эмоций к фактам

Один из жителей Быковни, эксдепутат Киевсовета и глава постоянной комиссии по вопросам градостроительства и землепользования (1994-2006 г.), экс-советник главы Администрации Президента по земельным и градостроительным вопросам Николай Легеза уверен: заявления властей о том, что Киевсовет уже отвел земельный участок под обустройство кладбища, является или откровенной ложью, или свидетельством того, что данная процедура была проведена с нарушениями требований действующего законодательства Украины.

Так, соответствующим решением Киевсовета было предоставлено разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка государственному учреждению "Национальное военное мемориальное кладбище" в постоянное пользование для строительства и эксплуатации этого кладбища на пр. Броварском в Днепровском районе города Киева.

"Данное решение было принято с грубым нарушением требований действующего законодательства, поскольку строительство этого кладбища не предусмотрено Генеральным планом города. В данной ситуации Киевсовет должен был принять решение об отказе в предоставлении вышеуказанного разрешения. И главное: решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства в отношении отвода земельного участка не является его отводом. Непонятно, почему чиновники всех рангов в один голос заявляют, что данный земельный участок уже отведен", — говорит Николай Легеза в комментарии "Телеграфу".

По словам специалиста в сфере земельных вопросов, для проведения всех необходимых для этого экспертиз и получения выводов соответствующих служб, предусмотренных действующим законодательством, необходимо достаточно много времени и усилий.

Прежде всего, для этого необходимо получить нотариально заверенное согласие землепользователя – Дарницкого лесопаркового хозяйства, обоснованных выводов органов земельных ресурсов, природоохранных органов, органов архитектуры и градостроительства, Гослесагентства и т.д. Обязательным шагом является проведение стратегической экологической оценки, на подготовку которой дается срок от 6 месяцев. Также должны быть внесены обоснованные изменения в генеральный план города Киева и детальный план территории. На это тоже уйдет достаточно много времени, объясняет эксперт.

Более того, согласно закону, подобные изменения требуют проведения общественных слушаний, которые в подобных спорных ситуациях могут продолжаться довольно долго, после чего (если консенсуса достичь не удалось) созывается комиссия для окончательного решения вопроса.

Только когда все процедуры, предусмотренные действующим законодательством, будут пройдены, можно говорить о принятии решения об утверждении проекта землеустройства и отводе земельного участка по использованию его для размещения кладбища, объясняет Николай Легеза.

Между тем вопрос проведения стратегической экологической оценки и проведения санитарно-эпидемиологического исследования в этом случае может стать серьезным препятствием для реализации проекта.

Дело в том, что часть жителей Быковни пользуются колодцами и ручными колонками глубиной 9-15 метров, а непосредственная близость мемориала к жилому сектору повышает риски попадания в воду ядовитых продуктов разложения.

"На въезде в Быковню подземные воды расположены на глубине 1,5 метра — у местных жителей регулярно подтапливаются погреба. На хуторе Рыбном, что неподалеку от выбранного под кладбище участка, вообще торфяники и болото под ногами. Какова вероятность того, что подземные воды на избранном властями участке расположены значительно глубже и эти продукты разложения не попадут сначала в колодцы в Быковне, а потом — в реку Дарница? На данной территории необходимо тщательное геологическое исследование, чтобы понимать глубину залегания подземных вод", — говорит специалист.

Аналогичные опасения вызывают и намерения возведения крематория вблизи населённого пункта. По словам местных, когда на птицефабрике в трех километрах от Быковни сжигаются останки животных, поселок заполняет тяжелая вонь. Какими будут последствия работы крематория, расположенного в 300 метрах от жилых домов, остается только догадываться.

Особенно странно выглядит такая настойчивость власти с учетом того, что рядом с Быковней есть аналогичные по площади земельные участки, которые по всем показателям идеально подходят под обустройство военного кладбища.

Первым альтернативным вариантом могло бы стать действующее Лесное кладбище. Его территория удалена от жилого сектора более чем на 800 метров, а местные жители уже привыкли к такому соседству и не будут против расширения кладбища.

Кроме того, отвод территории на землях лесного фонда – это грубое нарушение ст.57 Лесного кодекса. Изменение целевого назначения для нужд, не связанных с лесоразведением, производится преимущественно за счет площадей, занятых кустарниками и другими малоценными насаждениями.

По словам Николая Легезы, он пытался встретиться со специалистами Минкульта в целях профессионального обсуждения данного вопроса, однако его телефонные звонки в приемной руководителей министерства были проигнорированы.

Если сравнить категории лесов в Быковне и на Лесном, то они абсолютно ничем не отличаются. Кроме этого, территория Лесного кладбища имеет полноценную инженерно-транспортную инфраструктуру и для того, чтобы обеспечить ею военное кладбище, нужны минимальные затраты. Непутевые заявления некоторых чиновников о строительстве транспортной развязки и линии метро возле Быковни выглядят довольно странно", — говорит специалист.

Вторым вариантом для размещения военного кладбища является участок лесного массива недалеко от мемориала "Быковнянские могилы", но чуть дальше от населенного пункта в сторону Броваров. В этой местности нет никаких жилых сооружений, что сразу нивелировало бы проблему сопротивления со стороны местных жителей.

Сейчас жители Быковни активно работают над тем, чтобы правительство приняло во внимание их мнение и рассмотрело предложенные альтернативные варианты реализации данного проекта. Если же, несмотря на позицию общества и наличие других путей решения проблемы, власть продолжит настаивать именно на этой локации, это может натолкнуть киевлян на мысль о личных мотивах чиновников.

Так, быковнянцы уже задаются вопросом, почему правительство решило выделить землю именно под 50 тысяч захоронений.

"Вероятность того, что кладбище будет построено в ближайшие несколько лет, а семьи погибших героев из Закарпатья или восточных областей Украины захотят хоронить своих близких так далеко от дома, лишая себя возможности посещать могилу, крайне низка. Следовательно, после завершения войны часть мест на военном кладбище останутся не занятыми, а учитывая проблему дефицита кладбищ в столице, продажа участков на таком "элитном" кладбище в пределах Киева может стать источником обогащения", — предполагает Николай Легеза.

Позиция власти

Учитывая количество вопросов, возникающих к власти в связи с выбором места для обустройства военного кладбища, "Телеграф" обратился за разъяснениями в Киевский горсовет, однако там сообщили, что проект носит общенациональный масштаб, и решение о расположении мемориала принималось правительством.

Столичная же власть только предоставляла разрешение на разработку документации и рассматривает вопрос лишь небольшой части территории, которую согласно проекту, разработанному центральной властью, планируется передать с земель, принадлежащих Киеву. Остальные земли, на которых будет расположено военное кладбище, не подчинены столице, пояснил депутат Киевского городского совета Леонид Емец.

По словам народного избранника, все интересующие местных жителей вопросы будут освещены после завершения процесса разработки документации. В частности, относительно границ этого земельного участка, решений относительно объектов, которые на нем расположены, в том числе составляющих историческую ценность, или же наоборот — незаконно сооруженных зданий.

"Последними будут заниматься правоохранительные органы, квалифицирующие действия по установке таких зданий. И только после этого можно будет начинать строительство кладбища, на котором будут похоронены воины, отдавшие свою жизнь за Украину. Мнение общины будет учтено обязательно. Однако, если окажется, что сопротивление местных жителей продиктовано исключительно тем, что при обустройстве кладбища будут уничтожены самовольно установленные объекты, вроде гаражей или складов, то и отношение к такой позиции будет соответствующим", — говорит депутат в комментарии "Телеграфу".

В горсовете отмечают: сегодня речь идет только об анализе информации, необходимой для подготовки документации по этому проекту. Если в ходе анализа будет установлено, что возведение кладбища может нанести ущерб окружающей среде или создавать неудобства гражданам своей близостью к их домам, школам или детским садам, будут приниматься решения с учетом этой информации.

"Телеграф" направил официальный информационный запрос в Министерство по делам ветеранов Украины, чтобы узнать, планируют ли в правительстве учесть мнение общины в ходе реализации своих замыслов. Ждем ответа.