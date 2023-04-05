Только таблички с номерами: как выглядят массовые захоронения под Киевом (эксклюзивные фото)

Под Броварами Киевской области находятся десятки свежих могил, на которых только таблички с номерами.

В конце февраля 2022 Киевская область одна из первых приняла на себя удар российской армии. Города и села региона испытали все ужасы российской оккупации.

Через год после деоккупации Киевской области на местных кладбищах остаются могилы с неизвестными захоронениями.

Одно из таких кладбищ находится возле Броваров Киевской области. Как известно, именно через Бровары российские оккупанты пытались прорваться в Киев. Броварской район около месяца находился в оккупации россиян. За это время захватчики врывались в дома местных, выселяли их, грабили, убивали и запугивали.

А после деоккупации региона правоохранители нашли много погибших мирных жителей. Местные кладбища пополнились десятками свежих могил. А за городом находятся захоронения с табличками, на которых только номера.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и сделал эксклюзивные фото и видео.

Массовое захоронение под Броварами

На могилах только таблички с номерами

Указанный примерный возраст

Могилы расположены на кладбище рядами, не разграниченные. Похоже, что тела закапывали прямо в траншеях. Большинство могил безымянны, а на табличках написаны только номера. Кое-где установлены кресты, украшенные венками.

Могилы расположены рядами, не разграничены

Только на некоторых могилах установлены кресты

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, что год спустя на территории Киевской области продолжают находить массовые захоронения мирных жителей, убитых российскими оккупантами.