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Только таблички с номерами: как выглядят массовые захоронения под Киевом (эксклюзивные фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
Массовые захоронения под Броварами Новость обновлена 05 апреля 2023, 13:56
Массовые захоронения под Броварами. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Под Броварами Киевской области находятся десятки свежих могил, на которых только таблички с номерами.

В конце февраля 2022 Киевская область одна из первых приняла на себя удар российской армии. Города и села региона испытали все ужасы российской оккупации.

Через год после деоккупации Киевской области на местных кладбищах остаются могилы с неизвестными захоронениями.

Одно из таких кладбищ находится возле Броваров Киевской области. Как известно, именно через Бровары российские оккупанты пытались прорваться в Киев. Броварской район около месяца находился в оккупации россиян. За это время захватчики врывались в дома местных, выселяли их, грабили, убивали и запугивали.

А после деоккупации региона правоохранители нашли много погибших мирных жителей. Местные кладбища пополнились десятками свежих могил. А за городом находятся захоронения с табличками, на которых только номера.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и сделал эксклюзивные фото и видео.

Массовое захоронение под Броварами
Массовое захоронение под Броварами
Массовое захоронение под Броварами
Массовое захоронение под Броварами
На могилах только таблички с номерами
Массовое захоронение под Броварами
Указанный примерный возраст

Могилы расположены на кладбище рядами, не разграниченные. Похоже, что тела закапывали прямо в траншеях. Большинство могил безымянны, а на табличках написаны только номера. Кое-где установлены кресты, украшенные венками.

Массовое захоронение под Броварами
Могилы расположены рядами, не разграничены
Массовое захоронение под Броварами
Массовое захоронение под Броварами
Только на некоторых могилах установлены кресты
Массовое захоронение под Броварами

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, что год спустя на территории Киевской области продолжают находить массовые захоронения мирных жителей, убитых российскими оккупантами.

Теги:
#Киевская область #Бровари #Кладовище