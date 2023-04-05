Только таблички с номерами: как выглядят массовые захоронения под Киевом (эксклюзивные фото)
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Под Броварами Киевской области находятся десятки свежих могил, на которых только таблички с номерами.
В конце февраля 2022 Киевская область одна из первых приняла на себя удар российской армии. Города и села региона испытали все ужасы российской оккупации.
Через год после деоккупации Киевской области на местных кладбищах остаются могилы с неизвестными захоронениями.
Одно из таких кладбищ находится возле Броваров Киевской области. Как известно, именно через Бровары российские оккупанты пытались прорваться в Киев. Броварской район около месяца находился в оккупации россиян. За это время захватчики врывались в дома местных, выселяли их, грабили, убивали и запугивали.
А после деоккупации региона правоохранители нашли много погибших мирных жителей. Местные кладбища пополнились десятками свежих могил. А за городом находятся захоронения с табличками, на которых только номера.
На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и сделал эксклюзивные фото и видео.
Могилы расположены на кладбище рядами, не разграниченные. Похоже, что тела закапывали прямо в траншеях. Большинство могил безымянны, а на табличках написаны только номера. Кое-где установлены кресты, украшенные венками.
Фото и видео: Ян Доброносов
Напомним, что год спустя на территории Киевской области продолжают находить массовые захоронения мирных жителей, убитых российскими оккупантами.