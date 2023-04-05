Під Броварами знайшли нове масове поховання загиблих (ексклюзивні фото)

Під Броварами в Київській області знаходяться десятки свіжих могил, на яких лише таблички з номерами.

Наприкінці лютого 2022 року Київська область одна з перших прийняла на себе удар російської армії. Містечка та села регіону зазнали всіх жахіть російської окупації.

Через рік після деокупації Київської області на місцевих кладовищах досі залишаються могили з невідомими похованнями.

Одне з таких кладовищ знаходиться біля Броварів на Київщині. Як відомо, саме через Бровари російські окупанти намагалися прорватися до Києва. Броварський район близько місяця перебував в окупації росіян. За цей час загарбники вдиралися до будинків місцевих, виселяли їх, грабували, вбивали й залякували.

А після деокупації регіону, правоохоронці знайшли багато загиблих мирних мешканців. Місцеві кладовища поповнилися десятками свіжих могил. А за містом знаходяться поховання з табличками, на яких лише номери.

На місці події побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов та зробив ексклюзивні фото та відео.

Масове поховання під Броварами

На могилах лише таблички з номерами

Вказаний приблизний вік

Поховання на кладовищі рядами, не розмежовані. Схоже на те, що тіла закопували просто в траншеях. Більшість могил безіменні, а на табличках написані лише номери. Подекуди встановлені хрести, прикрашені вінками.

Могили розташовані рядами, не розмежовані

Лише на деяких могилах встановлені хрести

Фото і відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, що рік потому на території Київської області продовжують знаходити масові поховання мирних жителів, вбитих російськими окупантами.