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Під Броварами знайшли нове масове поховання загиблих (ексклюзивні фото)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
Дата публікації
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Автор
Масові поховання під Броварами Новина оновлена 05 квітня 2023, 14:30
Масові поховання під Броварами. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Під Броварами в Київській області знаходяться десятки свіжих могил, на яких лише таблички з номерами.

Наприкінці лютого 2022 року Київська область одна з перших прийняла на себе удар російської армії. Містечка та села регіону зазнали всіх жахіть російської окупації.

Через рік після деокупації Київської області на місцевих кладовищах досі залишаються могили з невідомими похованнями.

Одне з таких кладовищ знаходиться біля Броварів на Київщині. Як відомо, саме через Бровари російські окупанти намагалися прорватися до Києва. Броварський район близько місяця перебував в окупації росіян. За цей час загарбники вдиралися до будинків місцевих, виселяли їх, грабували, вбивали й залякували.

А після деокупації регіону, правоохоронці знайшли багато загиблих мирних мешканців. Місцеві кладовища поповнилися десятками свіжих могил. А за містом знаходяться поховання з табличками, на яких лише номери.

На місці події побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов та зробив ексклюзивні фото та відео.

Масове поховання під Броварами
Масове поховання під Броварами
Масове поховання під Броварами
Масове поховання під Броварами
На могилах лише таблички з номерами
Масове поховання під Броварами
Вказаний приблизний вік

Поховання на кладовищі рядами, не розмежовані. Схоже на те, що тіла закопували просто в траншеях. Більшість могил безіменні, а на табличках написані лише номери. Подекуди встановлені хрести, прикрашені вінками.

Масове поховання під Броварами
Могили розташовані рядами, не розмежовані
Масове поховання під Броварами
Масове поховання під Броварами
Лише на деяких могилах встановлені хрести
Масове поховання під Броварами

Фото і відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, що рік потому на території Київської області продовжують знаходити масові поховання мирних жителів, вбитих російськими окупантами.

Теги:
#Київська область #Бровари #Кладовище