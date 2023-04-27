Трупный яд и дым из крематория: киевляне бьют тревогу из-за военного кладбища на 50 тыс. могил

Локацию для строительства мемориального комплекса меняли уже несколько раз

Решение правительства об обустройстве Национального военного мемориального кладбища, где будут хоронить украинских героев, погибших на войне с рф, вызвало волну возмущения среди киевлян. В частности, жители Быковни, где и планируют возведение мемориального комплекса с крематорием, выступают против такого соседства.

По мнению общины, непосредственная близость кладбища к жилым массивам, школе и детскому саду может навредить окружающей среде и доставить немало проблем жителям Быковни.

По словам местного жителя, экс-депутата Киевсовета и председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства и землепользования (1994-2006 г.), экс-советника Главы Администрации Президента по земельным и градостроительным вопросам Николая Легезы, дело в том, что часть жителей общины пользуются колодцами и ручными колонками глубиной 9-15 метров, а непосредственная близость мемориала к жилому сектору повышает риск попадания в воду ядовитых продуктов разложения.

"На въезде в Быковню подземные воды расположены на глубине 1,5 метра — у местных жителей регулярно подтапливаются погреба. На хуторе Рыбном, что неподалеку от выбранного под кладбище участка, вообще торфяники и болото под ногами. Какова вероятность того, что подземные воды на избранном властями участке расположены значительно глубже и эти продукты разложения не попадут сначала в колодцы в Быковне, а потом — в реку Дарница? На данной территории необходимо тщательное геологическое исследование, чтобы понимать глубину залегания подземных вод", — говорит специалист.

Аналогичные опасения вызывают и намерения возведения крематория вблизи населённого пункта. По словам местных, когда на птицефабрике в трех километрах от Быковни сжигаются остатки животных, поселок затягивает тяжелой вонью. Какими будут последствия работы крематория, расположенного в 300 метрах от жилых домов, остается только догадываться.

Полную версию статьи о происходящем вокруг ситуации с обустройством военного кладбища в столице читайте в нашей статье "Скандал на могилах. Жители Быковни не хотят отдавать землю под кладбище для погибших воинов — почему люди против.