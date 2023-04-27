Трупна отрута і дим з крематорію: кияни б'ють на сполох через військове кладовище на 50 тис. могил

Локацію для зведення меморіального комплексу змінювали вже кілька разів

Рішення уряду про облаштування Національного військового меморіального кладовища, де ховатимуть українських героїв, загиблих на війні з рф, викликало хвилю обурення серед киян. Зкрема, жителі Биківні, де й планують зведення меморіального комплексу з крематорієм, виступають проти такого сусідства.

На думку громади, безпосередня близькість кладовища до житлових масивів, школи та дитячого садочка може нашкодити навколишньому середовищу і завдати чимало проблем мешканцям Биківні.

За словами місцевого жителя, ексдепутата Київради та голови постійної комісії з питань містобудування та землекористування (1994-2006 р.), ексрадника Глави Адміністрації Президента з земельних та містобудівних питань Миколи Легези, справа у тім, що частина жителів громади користуються колодязями та ручними колонками глибиною 9-15 метрів, а безпосередня близькість меморіалу до житлового сектору підвищує ризики потрапляння у воду отруйних продуктів розкладу.

"На в'їзді у Биківню підземні води розташовані на глибині 1,5 метра — у місцевих мешканців регулярно підтоплюються погреби. На хуторі Рибному, що неподалік від обраної під кладовище ділянки, взагалі торф'яники та болото під ногами. Яка вірогідність того, що підземні води на обраній владою ділянці розташовані значно глибше і ці продукти розкладу не потраплять спочатку до колодязів у Биківні, а потім — в річку Дарниця? На даній території, необхідне ретельне геологічне дослідження, щоб розуміти глибину залягання підземних вод", — каже фахівець.

Аналогічні побоювання викликають і наміри зведення крематорію поблизу населеного пункту. За словами місцевих, коли на птахофабриці за три кілометри від Биківні спалюються рештки тварин, селище заповнює важкий сморід. Якими будуть наслідки роботи крематорію, розташованого у 300 метрах від житлових будинків, залишається лише здогадуватися.

Повну версію статті про те, що відбувається навколо ситуації з облаштуванням військового кладовища у столиці, читайте в нашій статті "Скандал на могилах. Мешканці Биківні не хочуть віддавати землю під цвинтар для загиблих воїнів – чому люди проти.