Глава "СН" Шуляк невдало сфотографувалася на фоні зруйнованої росіянами будівлі: обурився навіть Тищенко (фото)

Главі "Слуги народу" дісталося за фото на тлі зруйнованого будинку

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк потрапила в черговий скандал, коли приїхала до одного зі зруйнованих росіянами будинків у стильному вбранні.

Згідно з інформацією, оприлюдненою у повідомленні в її Facebook, фотографію було зроблено у Гостомелі (Київська область), який сильно постраждав під час боїв на початковому етапі вторгнення.

Зокрема повідомлення з критикою оприлюднив у своєму telegram-каналі нардеп і колишній член "Слуги народу" Микола Тищенко, який нагадав, що Шуляк не вперше з’являється на публіці в дорогому одязі.

"Що тут сказати. Між звичайними людьми та Оленою — безодня", — написав він.

Тим часом у телеграм-каналі "Темний лицар" повідомили, що на руці у Шуляк годинник Cartier Ballon Bleu. За даними з відкритих джерел, їхня вартість, залежно від моделі, може стартувати від 500 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, минулого року Шуляк потрапила у скандал, коли її звинуватили у неповазі до пораненого бійця ЗСУ, який перебував на реабілітації після втрати двох ніг під час боїв на Донбасі.