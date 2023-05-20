Глава "СН" Шуляк неудачно сфотографировалась на фоне разрушенного россиянами здания: возмутился даже Тищенко (фото)

Главе "Слуги народа" досталось за фото на фоне разрушенного дома

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк попала в очередной скандал, когда приехала к одному из разрушенных россиянами домов в стильном наряде.

Согласно информации, обнародованной в сообщении в ее Facebook, фотография была сделана в Гостомеле (Киевская область), который сильно пострадал во время боев на начальном этапе вторжения.

В частности, сообщение с критикой обнародовал в своем telegram-канале нардеп и бывший член "Слуги народа" Николай Тищенко, который напомнил, что Шуляк не в первый раз появляется на публике в дорогой одежде.

"Что здесь сказать. Между обычными людьми и Еленой — бездна", — написал он.

Тем временем в телеграм-канале "Темный рыцарь" сообщили, что на руке у Шуляк часы Cartier Ballon Bleu. Согласно данным из открытых источников, их стоимость, в зависимости от модели, может стартовать от 500 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, в прошлом году Шуляк попала в скандал, когда ее обвинили в неуважении к раненному бойцу ВСУ, который находился на реабилитации после потери двух ног во время боев на Донбассе.