Тищенко закрыл "Велюр"? Что сейчас с рестораном одиозного нардепа (фото)

Вывеску "Велюра" закрыли черным полиэтиленом

Одиозный нардеп Николай Тищенко, который часто попадает в скандалы, закрыл свой ресторан "Велюр" в Киеве.

Об этом сообщает "Главком".

Отмечается, что пока непонятно является ли это полным закрытием, или приостановкой деятельности заведения, однако прямо сейчас ресторан не принимает заказы, а в его помещении нет посетителей.

"Хотя в сети и сообщается, что ресторан якобы открыт, на самом деле там пусто. Вывеску "Велюра" закрыли черным полиэтиленом так, что название заведения не видно. Посетителей ресторана нет ни на открытой летней террасе, ни внутри заведения. Заказать столик также невозможно: контактный номер ресторана считается недействительным. Не получилось заказать столик и через сайт ресторана: там просто не дали никакого ответа", — говорится в материале.

При этом в сети высказывают предположение, что ресторан Тищенко просто закрылся на реновацию, а после неё он возобновит работу.

Напомним, ранее Николай Тищенко угодил в скандал с поездкой в Таиланд, после которого его выгнали из партии "Слуга народа".

Также мы сообщали, что нардеп Тищенко набросился на чиновника из-за порванного флага Украины.