Тищенко закрив "Велюр"? Що зараз з рестораном одіозного нардепа (фото)

Вивіску "Велюра" закрили чорним поліетиленом

Одіозний нардеп Микола Тищенко, який часто потрапляє у скандали, закрив свій ресторан "Велюр" у Києві.

Про це повідомляє "Головком".

Наголошується, що поки незрозуміло, чи це є повним закриттям, чи призупиненням діяльності закладу, проте прямо зараз ресторан не приймає замовлення, а в його приміщенні немає відвідувачів.

"Хоч в мережі і повідомляється, що ресторан нібито відчинено, насправді там порожньо. Вивіску "Велюр" закрили чорним поліетиленом так, що назву закладу не видно. Відвідувачів ресторану нема ні на відкритій літній терасі, ні всередині закладу. Замовити столик також неможливо: контактний номер ресторану вважається недійсним. Не вийшло замовити столик і через сайт ресторану: там просто не надали жодної відповіді". — йдеться у матеріалі.

При цьому в мережі висловлюють припущення, що ресторан Тищенка просто закрився на реновацію, а після неї відновить роботу.

Нагадаємо, раніше Микола Тищенко потрапив у скандал із поїздкою до Таїланду, після якого його вигнали з партії "Слуга народу".

Також ми повідомляли, що нардеп Тищенко накинувся на чиновника через порваний прапор України.