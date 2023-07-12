Ліс — це лише початок? Як Тищенко намагався взяти "жирну" галузь під свій контроль

У планах нардепа міг бути контроль за цілим міністерством

Історія з виділенням 5 млн гривень на піар ДП "Ліси України" виявилася тісно пов’язаною з інтересом, який виявив до лісової галузі одіозний народний депутат Микола Тищенко.

Результатом цього інтересу стало звільнення Юрія Болоховця з посади голови Державного агентства лісових ресурсів. Останній із травня керує вже ДП "Ліси України", проте Тищенко продовжує проявлювати активність в цій галузі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чим викликано такий інтерес нардепа.

ТСК не повірили, але вона працює?

Головним засобом боротьби з "лісовою мафією" Тищенко обрав тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування дій Держагентства лісових ресурсів України. Комісія була створена у жовтні 2022 року.

Діяльність ТСК Микола Тищенко піарив як міг, зокрема вельми сумнівними методами. Проте загалом йому це не допомогло — і звіт ТСК, і її пропозиції не підтримали парламентарії.

Проте нардепа таку недовіру не збентежило. Судячи з особистої Facebook-сторінки Миколи Тищенка, він вважає, що ТСК (яку він називає "Нацресурс") продовжує працювати. Її діяльність народний обранець активно висвітлює у соцмережах.

Наприклад, з 5 червня по 5 липня на Facebook-сторінці Тищенка з’явилося вісім постів про порушення в лісовій галузі України, в яких неодноразово згадувалося ТСК "Нацресурс".

Без сумніву, інтерес народного обранця до лісової галузі країни дуже похвалений. Більше того, вісім постів за місяць навіть мало для опису негативних явищ у цій сфері економіки… але дивує інше.

Так, згадка ТСК створювала враження, що вона продовжує працювати. Наприклад, "бере на контроль" розслідування ДБР після обшуків у ДП "Ліси України" та лісовому господарстві "Білокоровичі" у Житомирській області.

Насправді ж, у своєму звіті від 21 квітня створена на шість місяців (з жовтня 2022 року до квітня 2023 року) ТСК пропонувала продовжити свої повноваження ще на півроку. Проте звіт не було прийнято Верховною Радою – із 226 необхідних голосів за нього проголосували лише 130 нардепів.

Простіше кажучи, повноваження тимчасової слідчої комісії, яку очолює Микола Тищенко, закінчилися ще у квітні, і в чому може полягати законний "контроль" з її боку за розслідуванням ГБР – незрозуміло.

Проте сам Микола Тищенко продовжує "хворіти душою" за лісову галузь і намагатися вставити при нагоді нагадування про свою ТСК "Нацресурс". Але може так статися, що нардепу з неоднозначною репутацією просто потрібно, щоб його ТСК була на слуху.

Взяти Мінекології та зробити "сотку" за три місяці

Створену у жовтні ТСК під керівництвом Миколи Тищенка з перших днів сприймали не зовсім серйозно. Ймовірно, через репутацію її голови. Ситуація посилилася в січні після виключення Тищенка з партії "Слуга народу" (після тієї самої незрозумілої поїздки до Таїланду).

Олії у вогонь "лісової" історії підлило аудіо, що з’явилося 12 березня на одному з Telegram-каналів. На записі чоловіка, чиї голоси нібито схожі на голоси народних депутатів Ігоря Негулевського та Миколи Тищенка, домовляються взяти під контроль Міністерство екології, "заробити" за три місяці 100 млн дол. і втекти до Азії.

"Потрібно походу забрати це міністерство. Повністю керувати лісами і нафтою, і газом, і всією х..ней. Тут вистачить три місяці роботи. І можна йти в ліс... Ще сотку якусь еб..нути. Я думаю, двісті до кінця життя вистачить. Виїхати в мою незвідану ні краплі Азію. І х..й мене там хтось знайде", — розповідає людина з голосом, схожим на голос нардепа Ігоря Негулевського.

Але головне – "ударною силою" у реалізації цього плану нібито передбачалося зробити ту саму ТСК Миколу Тищенка.

"Зараз, оскільки ми Тимчасовою слідчою комісією перевіряємо рік, а можемо два перевіряти все, що пов’язано з екологією, видобутком. Нафта, газ, ліс. Будь-яка труба на будь-якому підприємстві.

Народний депутат України Ігор Негулевський

Обидва нардепи так і не прокоментували це аудіо, ймовірно, вважаючи це нижче за свою гідність. Але була низка моментів, які в записі справді насторожували.

Дружба нардепів та приціл на Мінекології

Ще 2020 року Микола Тищенко та Ігор Негулевський потрапили у скандал, звинувативши одного з найбільших агробізнесменів України, власника СП "Нібулон" Олексія Вадатурського у підкупі народних депутатів. Бізнесмен, у свою чергу, заявив про підготовку позову проти політиків, щоправда, подальша доля документа невідома. Глава "Нібулону" загинув під час обстрілу Миколаєва російськими окупантами 31 липня 2022 року.

На тому самому записі розмови нібито нардепів обговорювалося продовження повноважень ТСК "Нацресурс", що зрештою і пропонувалося у звіті комісії. Щоправда, як було зазначено вище, парламент цю ідею не підтримав.

Важливо уточнити, що Держлісагентство України, яким з жовтня до квітня займалася комісія Миколи Тищенка, підпорядковується саме Міністерству екології та природних ресурсів. ТСК за підсумками наступних шести місяців теоретично могла б пов’язати погану роботу Агентства саме з міністерством та його керівництвом.

Щоправда, у такому разі виникало б питання – а чи вдалося б "концесіонерам" Тищенку та Негулевському, якщо розмова дійсно була між ними, замінити нинішнього міністра Руслана Стрільця ?

Останній сидить у своєму кріслі досить міцно, є технократом, робота якого всіх влаштовує. Навіть зв’язки з Петром Порошенком (2015-го Стрілець намагався обратися до Дніпропетровської облради за списками БПП) не завадили йому влитися з підвищенням у нову владу. Вже за Зеленського він пройшов шлях від директора департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА до цілого міністра. Словом, виглядала реалізація такого плану нібито Тищенка та нібито Негулевського більш ніж сумнівною.

Тим не менш, "тінь" нардепа Миколи Тищенка продовжує нависати над українськими лісами, тоді як його справи йдуть не найкращим чином. Принаймні найвідоміший бізнес нардепа — столичний ресторан "Велюр" — напередодні закрився. Щоправда, незрозуміло, на якийсь час чи назавжди.