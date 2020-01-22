Бумажные акцизные марки вместо электронных: Кабмин предлагает новшество

Новости Украины:Кабмин придумал, как упростить жизнь бизнесу не устанавливая нового оборудования.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает наносить штрих-коды на бумажные акцизные марки вместо введения электронных акцизных марок, что позволит отслеживать алкогольную и прочую продукцию в электронной форме и при этом не потребует затрат на дополнительное оборудование.

Об этом Дубилет написал в своем Telegram-канале.

"Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар. Получается, что эта система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. А государству не нужно будет создавать отдельную IТ-систему", - написал он.

По его словам, в Украине достаточно быстро может заработать система, которая "активирует" и "деактивирует" акцизные марки.

Также Дубилет предложил создать мобильное приложение или чат-бот, с помощью которых налоговики и покупатели смогут сканировать акцизные марки и проверять их подлинность.

"Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка", - считает министр Кабмина.

Он добавил, что технологическая часть проекта уже проработана, а перед запуском на всю страну штрих-коды будут тестироваться в пилотном варианте.

Как сообщалось ранее, Фискальная служба планировала запустить электронную акцизную марку в Украине в 2017 году, но эти сроки неоднократно переносились.