Дубилет о бюрократии в бизнесе: Есть "элегантное решение"

Новости Украины:Дмитрий Дубилет пообещал упростить украинскому бизнесу взаимодействие с налоговой и военкоматами.

В Кабмине придумали "очень элегантное решение", как можно значительно уменьшить бюрократию для украинского бизнеса.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Одна из частых жалобную, которую приходится слышать от украинских бизнесменов по лишней бюрократии, касается военкоматов. По нашим законам компании имеют с ними постоянно переписываться в отношении своих сотрудников", - написал политик в своем Telegram-канале.

Дубилет добавил, что все "общение" с военкоматами происходит исключительно в бумажной форме.

Министр рассказал, что совместно с Министерством обороны и другими органами был открыт проект из двух частей.

"Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы", - написал Дубилет.

По его словам, это отличная идея, ведь государство не будет тратить лишнее время и средства на создание нового технического решения. При этом жизнь украинского бизнеса не будет усложнен новыми отчетами и программами.

"Здесь решение очевидное сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес", - добавил Дубилет.

Министр рассказал, что сейчас составляется план внедрения проекта. Он рассчитывает на его запуск и изменения законодательства в этом году.