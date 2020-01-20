Гончарук: Новые назначения и кадровые изменения будут (Видео)

Новости Украины:Алексей Гончарук сообщил о новых назначениях в правительстве.

В правительстве планируются новые назначения, в частности Минразвития общин и территорий получит нового руководителя.

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала "Україна24".

По его словам, кандидатура нового главы Минразвития общин и территорий уже подана на рассмотрение и утверждение Верховной Радой.

"Новые назначения и кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент - это министр развития общин. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут", - рассказал Гончарук.

По его словам, сейчас необходимо создать по всей стране состоятельные общины, осенью обеспечить в новых общинах местные выборы. Для этого должна быть координация на высшем уровне.

"Мы планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году — приоритет", - добавил он.

Гончарук прокомментировал и появление аудиозаписи, якобы, своего разговора с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение нескольких месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам и очевидно наживаем себе много врагов. ... Думаю, спецслужбы разберутся, кто делал запись. Я считаю, что это преступление и угроза нацбезопасности", - убежден премьер.