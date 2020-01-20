Гончарук о записях разговоров из его кабинета: Все это манипуляция

Новости Украины:Алексей Гончарук прокомментировал записи разговоров из его кабинета.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал манипуляцией записи прослушивания его кабинета. Об этом он сказал в интервью на телеканале "Украина 24".

"Некоторые из них (из записей разговоров - ред.) точно были нарезаны цитаты, выдернутые из контекста, более того, приправленные комментариями, приправленные названиями, якобы мы пытаемся обмануть Президента. Все это было манипулятивным образом подано", - сказал Гончарук.

Глава правительства также добавил, что в записях нет ничего криминального.

Напомним, 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал ее Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Ранее в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс служба Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".