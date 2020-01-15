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Пробная перепись закончена, на очереди Всеукраинская: Дубилет поделился деталями

Пробная перепись закончена, на очереди Всеукраинская: Дубилет поделился деталями
17:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Дубилет рассказал, когда станут известны результаты пробной переписи населения.

Кабинет министров Украины намерен обнародовать данные электронной переписи населения уже в ближайшие недели. Об этом Дмитрий Дубилет рассказал журналистам во время брифинга. 

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы несколько методик использовали, все методики дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться первыми данными", - сказал Дубилет.

Министр подчеркнул, что погрешность при электронной переписи населения меньше, нежели у традиционной. Он добавил, что традиционный подход к переписи - это дополнительные расходы для бюджета. Кроме этого результата от такой методики очень спорный. 

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Как сообщалось ранее, 1 декабря в Украине стартовала пробная, местная, перепись населения, которая была прелюдией к Всеукраинской переписи 2020 года. 

Напомним, Кабмин предлагает утверждать зарплаты для топ-чиновников в гривнах, а не в коэффициентах, как было до этого.

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Все по теме:

Правительство, Кабмин, Перепись населения, Дмитрий Дубилет.
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