Правительство ежемесячно будет отчитываться за доходы министров и их замов

Новости Украины:Дмитрий Дубилет сообщил, что отныне министры и их замы будут ежемесячно отчитываться за свои доходы.

Правительство приняло решение о ежемесячном официальном обнародовании доходов министров и их заместителей.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в ходе брифинга по результатам заседания правительства.

"Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не является секретной информацией. Мы считаем, что это будет еще один шаг, чтобы мы стали более прозрачными и честными с обществом. На сайте Кабинета министров будет публиковаться ежемесячно тот доход, который получают министры, который получают заместители", - сказал он.

Напомним, правительство ликвидировало комиссии и органы, которые давно не работают.