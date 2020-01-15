Потеряли актуальность: Кабмин ликвидировал ряд органов

Новости Украины:Правительство ликвидировало комиссии и органы, которые давно не работают.

Кабинет министров ликвидировал 85 вспомогательных органов, функционирование которых потеряло актуальность.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Telegram.

"Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых потеряло свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают", - написал Гончарук.

Он добавил, что ранее в правительстве провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов.

В общей сложности, правительство пока создало 264 вспомогательных органа, отметил Премьер-министр.