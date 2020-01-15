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Потеряли актуальность: Кабмин ликвидировал ряд органов

Потеряли актуальность: Кабмин ликвидировал ряд органов
14:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Украины:Правительство ликвидировало комиссии и органы, которые давно не работают.

Кабинет министров ликвидировал 85 вспомогательных органов, функционирование которых потеряло актуальность.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Telegram.

"Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых потеряло свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают", - написал Гончарук.

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Он добавил, что ранее в правительстве провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов.

В общей сложности, правительство пока создало 264 вспомогательных органа, отметил Премьер-министр.

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Кабмин, Алексей Гончарук, Органы правительства.
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