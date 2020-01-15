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Кабмин установил новый уровень зарплат и премий для топ-чиновников

Кабмин установил новый уровень зарплат и премий для топ-чиновников
15:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабмин предлагает утверждать зарплаты для топ-чиновников в гривнах, а не в коэффициентах, как было до этого.

Кабинет министров Украины установил новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале.

"Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников", - отметил депутат.

По его словам, в частности, устанавливается новый минимальный размер должностного оклада - два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4 тыс. 204 грн).

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"Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах, как это было в 2019 году. Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО будет иметь должностной на уровне 37 тыс. 800 грн, а уровня министерств и ЦОИВ 33 тыс. 600 грн)", - пояснил Гончаренко.

Также, как сообщил народный депутат, документом предлагается, что "первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться: надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министрам Украины, министрам - премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - соответствующим министром, в размере до 200 процентов должностного оклада; премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада".

Напомним, Украина намерена направить исполкому СНГ отказ от участия в Соглашении о защите интересов государств рублевой зоны.

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Все по теме:

Кабмин, Алексей Гончаренко, Европейская солидарность, Размер оклада для топ-чиновников.
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