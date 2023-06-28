Часы почти за полмиллиона: "слуга народа" возмутила сеть дорогим украшением

В сети не оценили любовь народной избранницы к брендовым часам

Депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева засветилась на публике с часами за больше, чем 10 тысяч долларов. К слову, это не единственное дорогое украшение в ее коллекции.

Фото с дорогими часами опубликовала ее коллега Анна Пуртова. Народные избранницы оделись в "цветах флага" по случаю Дня Конституции Украины.

На запястье Оксаны Дмитриевой красуются часы от известного бренда Jacob&Co Five Time Zone за 11 тысяч долларов. Эта модель унисекс, то есть подходит как девушкам, так и мужчинам. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и желтого золота. Безель часов инкрустированный белыми бриллиантами 3.25 ил 5 карат на выбор покупателя. Ремешок сделан из полиуретана, а застежка раскладывающаяся.

Ранее на ее руке были замечены часы от не менее известного лакшери бренда Cartier линейки Ballon Bleu. Их стоимость 274 тысячи гривен. Сделан корпус этих часов из нержавеющей стали и инкрустированы 11 белыми бриллиантами. А браслет изготовлен из нержавеющей стали и розового золота.

Отметим, что по образованию Дмитриева стоматолог и является членом общественной организации "Стоматологи Украины". Пользователи сети под постом тоже обратили внимание на дорогой аксессуар нардепа. Они язвительно заметили, что "эпоха бедности закончилась, но не у нас" и поинтересовались "ничего ли не слипнется от таких дорогих часов".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что укаинский футболист Зинченко и его супруга Влада засветили дорогущие обручальные кольца. Они сделаны из нескольких видов золота и стоят порядка 5-10 тысяч евро.