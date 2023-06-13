Не на чем ездить? В Нацполиции объяснили покупку пяти мощных авто за 12 млн грн

Спецподразделению полиции срочно понадобились мощные и дорогие авто

В мае стало известно о тендере на покупку пяти специальных легковушек авто на базе Volkswagen Arteon R-Line. Победитель обязался поставить эти полноприводные авто за 12 млн 43 тыс. грн.

Как объяснили в Департаменте управления имуществом Национальной полиции Украины, столь недешевая покупка была вызвана критическим состоянием автотранспорта батальона обеспечения сопровождения официальных лиц.

Как пояснили в Нацполиции в ответе на запрос "Телеграфа", из-за прекращения воздушного сообщения, сопровождение иностранных официальных делегаций, которых с 24 февраля 2022 года было 330, осуществляется исключительно автотранспортом.

Автотранспорт сопровождения изношен

В результате, пробег авто батальона в месяц составляет в среднем 6 тысяч км, а всего за время эксплуатации автомобили "накрутили" от 300 тысяч до 1 миллиона километров. В целом же автотранспорт подразделения обеспечения сопровождения не обновлялся с 2013 года и на 78% пребывает в неудовлетворительном техническом состоянии.

При этом покупка пяти новых легковых авто – это минимально необходимый объем для обновления автопарка, а выбор именно Volkswagen Arteon R-Line продиктован наличием у них мощных двигателей, что позволяет осуществлять сопровождение на разных скоростных режимах.

Дорогие авто нужны для представительства

Кроме того, данная модель авто отвечает требованиям представительства, экологическим стандартам Евро-6, а благодаря гарантийному обслуживанию, их содержание обойдется дешевле. Наконец, в ведомстве задумались о капитальных ремонтах для авто, которые ранее списывались.

Ранее "Телеграф" сообщал о покупке КГГА 17 легковых автомобилей Toyota Camry за 20 млн грн для нужд КП "Автотранспортное предприятие исполнительного органа Киевсовета (КГГА)". Покупку чиновники там тоже аргументировали устаревшим состоянием автопарка.