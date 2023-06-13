Нема на чому їздити? У Нацполіції пояснили купівлю п’яти потужних авто за 12 млн. грн.

Спецпідрозділу поліції терміново знадобилися потужні та дорогі авто

У травні стало відомо про тендер на купівлю п’яти спеціальних легковиків авто на базі Volkswagen Arteon R-Line. Переможець зобов’язався поставити ці повнопривідні авто за 12 млн 43 тис. грн.

Як пояснили в Департаменті управління майном Національної поліції України, така недешева купівля була викликана критичним станом автотранспорту батальйону забезпечення супроводу офіційних осіб.

Як пояснили у Нацполіції у відповіді на запит "Телеграфа", через припинення повітряного сполучення, супровід іноземних офіційних делегацій, яких з 24 лютого 2022 року було 330, здійснюється виключно автотранспортом.

Автотранспорт супроводу зношений

В результаті, пробіг авто батальйону на місяць становить у середньому 6 тисяч кілометрів, а всього за час експлуатації автомобілі "накрутили" від 300 тисяч до 1 мільйона кілометрів. Загалом автотранспорт підрозділу забезпечення супроводу не оновлювався з 2013 року і на 78% перебуває в незадовільному технічному стані.

При цьому купівля п’яти нових легкових авто — це мінімально необхідний обсяг для оновлення автопарку, а вибір саме Volkswagen Arteon R-Line продиктований наявністю потужних двигунів, що дозволяє здійснювати супровід на різних швидкісних режимах.

Дорогі авто потрібні для представництва

Крім того, дана модель авто відповідає вимогам представництва, екологічним стандартам Євро-6, а завдяки гарантійному обслуговуванню їх зміст обійдеться дешевше. Зрештою, у відомстві задумалися про капітальні ремонти для авто, які раніше списувалися.

Раніше "Телеграф" повідомляв про купівлю КМДА 17 легкових автомобілів Toyota Camry за 20 млн. грн. для потреб КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)". Покупку чиновники там теж аргументували застарілим станом автопарку.