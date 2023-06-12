Tesla серед літаючих автомобілів: у Монако представили "іграшку" за ціною 150 тисяч євро

MC One — одномісний електричний апарат вертикального зльоту та посадки

У світі триває "змагання" щодо створення незвичайних засобів пересування. При цьому потенційному покупцеві намагаються навіяти, що мати особистий літаючий транспорт – це безперечно круто, нехай навіть і за дуже чималі гроші. Відповідно, у пошуках клієнтів творці таких засобів пересування (або "перелітання") проводять презентації у містах, де чимало людей із товстими гаманцями.

Так, нещодавно в Монако компанія McClic, яка займається аерофотозйомкою та показом безпілотних літальних апаратів, провела тестові польоти свого MC One — одномісного електричного апарату вертикального зльоту та посадки (eVTOL), пише місцеве видання.

"Схоже, це Tesla серед автомобілів, що літають", - стверджує виробник у рекламному буклеті.

MC One важить близько 160 кілограмів та витримує пілота вагою до 90 кг. Повного заряду батареї вистачає приблизно на 12-15 хвилин польоту, а повна швидкість аж до максимуму в 80 км/год. На апараті можливо їзду з нахилом під кутом 55 градусів.

Сам електричний літальний апарат з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL) оснащується вісьмома вуглецевими пропелерами, а керувати ним нібито зможе будь-хто після 10-хвилинної підготовки. Такий результат, стверджують у McClic, досягається завдяки системі керування польотом у стилі дрону, яка виконує більшу частину складних завдань – балансування, зависання на одному місці, регулювання проти поривів вітру – повністю автоматично.

McClic продає свій eVTOL як іграшку преміум-класу, пропонуючи всім охочим отримати власний літальний апарат за 150 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося про те, що подібна "штуковина" під назвою "літаючий мотоцикл" була представлена в іншому "заповіднику" для багатих — ОАЕ.