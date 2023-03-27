Працюватиме на будівництві і шукатиме в пустелі верблюдів: представлено перший у світі літаючий мотоцикл (відео)

Hoverbike здатний підніматися на висоту до 20 метрів і рухатися протягом 40 хвилин без дозаправки та підзарядки

Поки в світі не можуть розробити чіткі правила руху для літаючих автомобілів, винахідники встигли створити ховербайк — футуристичний літаючий мотоцикл.

Про нього пише видання з ОАЕ.

Саме в цій країні компанія Bayanat разом з японським виробником Aerwins Technologies офіційно представила літаючий мотоцикл Xturismo Hoverbike.

Так званий Hoverbike отримав турбований чотиритактний гоночний бензиновий двигун Kawasaki та чотири електродвигуни, які за допомогою гвинтів дозволяють йому літати. Сам мотоцикл вагою 300 кг виконаний із високоміцного вуглецевого волокна, що використовується в авіації та космічній індустрії. Він здатний підніматися на висоту до 20 метрів і рухатись протягом 40 хвилин без дозаправки та підзарядки зі швидкістю до 80 км/год.

Цей транспортний засіб розроблявся з огляду на несприятливі природні умови, властиві території ОАЕ. Він комфортно почувається в пустельній місцевості і може літати навіть над водою.

Новинку продемонстрували під час заходу, на який були запрошені представники поліції Абу-Дабі, Міністерства культури та туризму ОАЕ та Міністерства охорони здоров’я. Вартість такого літаючого мотоцикла становить близько $555 тисяч.

Незвичайний транспорт можна також використовувати в нафтогазовій промисловості, для доставки екстреної допомоги до віддалених районів і навіть для підтримки будівельного сектору.

Чи варто говорити, що такий "агрегат" безперечно підійшов би ЗСУ для рейдів тилами ворога, але про це, мабуть, поки що можна тільки мріяти.

Раніше повідомлялося про те, що один із провідних виробників Chrysler показав своє бачення електромобіля майбутнього.