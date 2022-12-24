Жодна перешкода не завадить: названо ціну першого літаючого електромобіля (відео)

90% часу машина пересуватиметься по земній поверхні, а злітатиме – для подолання перешкод

Поки в Каліфорнії закінчують розробку першого у світі літака на підводних крилах, невгамовні китайці створили літаючий електромобіль XPeng AeroHT і навіть назвали його ціну: 140 тисяч доларів.

Про це пише overclockers із посиланням на Bloomberg.

Видання пояснює, що у листопаді стартап XPeng показав у Дубаї здатність прототипу електромобіля AeroHT підніматися у повітря на висоту в десятки метрів за допомогою восьми гвинтів та чотирьох електродвигунів. Пізніше тестовий політ був здійснений і в рідному для Гуанчжоу, а до 2025 року компанія має намір налагодити випуск серійної версії за ціною близько $140 000.

Таку ціну виданню назвав засновник стартапу AeroHT Чжао Делі (Zhao Deli), який над створенням такого гібрида електромобіля та октокоптера працює з 2013 року. Наразі наявний прототип літаючого електромобіля досяг у своєму розвитку шостого покоління і є одним з небагатьох транспортних засобів, що дозволяють основну частину часу пересуватися землею, і лише в окремих випадках підніматися в небо. Передбачається, що 90% часу машина пересуватиметься саме земною поверхнею, а злітати їй доведеться тільки для подолання якихось виняткових перешкод або дорожніх пробок.

Втім, розробники вважають головною труднощі відносно регуляторних обмежень з боку органів влади. У випадку з "літаючим електромобілем" все посилюється тим, що люди, які їх експлуатують, навряд чи розраховують на необхідність отримання ліцензії пілота.

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