Любая пробка нипочем: названа цена первого летающего автомобиля (видео)

90 % времени машина будет передвигаться по земной поверхности, а взлетать – для преодоления препятствий

Пока в Калифорнии заканчивают разработку первого в мире самолёта на подводных крыльях, неугомонные китайцы создали летающий электромобиль XPeng AeroHT и даже назвали его цену: 140 тысяч долларов.

Об этом пишет overclockers со ссылкой на Bloomberg.

Издание поясняет, что в ноябре стартап XPeng показал в Дубае способность прототипа электромобиля AeroHT подниматься в воздух на высоту в десятки метров при помощи восьми винтов и четырёх электродвигателей. Позже тестовый полёт был осуществлён и в родном для компании Гуанчжоу, а к 2025 году компания намеревается наладить выпуск серийной версии по цене около $140 000.

Такую цену изданию назвал основатель стартапа AeroHT Чжао Дели (Zhao Deli), который над созданием такого гибрида электромобиля и октокоптера трудится с 2013 года. Сейчас имеющийся прототип летающего электромобиля достиг в своём развитии шестого поколения и является одним из немногих транспортных средств, позволяющих основную часть времени передвигаться по земле, и только в редких случаях подниматься в небо. Предполагается, что 90 % времени машина будет передвигаться именно по земной поверхности, а взлетать ей придётся только для преодоления каких-то исключительных препятствий или дорожных пробок.

Впрочем, разработчики считают главной трудностью регуляторные ограничения со стороны органов власти. В случае с "летающим электромобилем" всё усугубляется тем, что эксплуатирующие их люди вряд ли рассчитывают на необходимость получения лицензии пилота.

Ранее сообщалось о другой необычной новинке – "солнцемобиле", который может не заряжаться месяцами.