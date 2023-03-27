Будет работать на стройке и искать в пустыне верблюдов: представлен первый в мире летающий мотоцикл (видео)
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Hoverbike способен подниматься на высоту до 20 метров и двигаться в течение 40 минут без дозаправки и подзарядки
Пока в мире не могут разработать четкие правила движения для летающих автомобилей, изобретатели успели создать ховербайк — футуристический летающий мотоцикл.
О нем пишет издание из ОАЭ.
Именно в этой стране компания Bayanat вместе с японским производителем Aerwins Technologies официально представила летающий мотоцикл Xturismo Hoverbike.
Так называемый Hoverbike получил турбированный четырёхтактный гоночный бензиновый двигатель Kawasaki и четыре электродвигателя, которые с помощью винтов позволяют ему летать. Сам мотоцикл весом 300 кг выполнен из высокопрочного углеродного волокна, используемого в авиации и космической индустрии. Он способен подниматься на высоту до 20 метров и двигаться в течение 40 минут без дозаправки и подзарядки со скоростью до 80 км/ч.
Данное транспортное средство разрабатывалось с оглядкой на неблагоприятные природные условия, свойственные территории ОАЭ. Оно комфортно себя чувствует в пустынной местности и может летать даже над водой.
Новинку продемонстрировали в ходе мероприятия, на которое были приглашены представители полиции Абу-Даби, Министерства культуры и туризма ОАЭ и Министерства здравоохранения. Стоимость такого летающего мотоцикла составляет порядка $555 тысяч.
Необычный транспорт можно также использовать в нефтегазовой промышленности, для доставки экстренной помощи в отдаленные районы и даже для поддержки строительного сектора.
Стоит ли говорить, что такой "агрегат" определенно подошел бы ВСУ для рейдов по тылам врага, но об этом, пожалуй, пока можно только мечтать.
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