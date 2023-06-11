На знак поваги до серії гоночних автомобілів Porsche двері нової моделі відкриваються вперед та вгору

На відміну від українців, які "жирують" на зайвих грошах, конструктори компанії Porsche вважають, що випускають свої гіперкари для великої кількості споживачів, адже їхні машини за бажання можуть купити багато громадян країн Заходу.

Тому своїми конкурентами у Porsche вважають усі світові моделі, у тому числі і Tesla Ілона Маска.

Можливо, саме на цих конкурентів і була розрахована нова модель Mission X, яка отримала від автовиробника назву "технологічного маяка для спортивних автомобілів майбутнього", пишуть ЗМІ.

"Mission X — це електричний гіперкар з низькою посадкою, довжина якого становить близько 4,5 м, ширина — близько 2 м, а колісна база — 2,73 м. Ці розміри відповідають розмірам Porsche Carrera GT і 918 Spyder. 20-дюймові колеса встановлені спереду, а ззаду розташовані 21-дюймові, — сказано в рекламному буклеті виробника.

На знак поваги до гоночного автомобіля Porsche 917 у Mission X встановлені двері, які відчиняються вперед і вгору. Фарба "Ракетний металік", компоненти, покриті матовим лаком, та елементи з вуглецевого волокна доповнюють зовнішній вигляд. На машині встановлено новий логотип компанії.

У салоні встановлені шеститочкові ремені безпеки та рульове колесо з відкритим верхом, на якому є перемикачі режимів та підрульові перемикачі. Автомобіль також оснащений кількома камерами.

Примітно, що Mission X оснащений системною архітектурою на 900 вольт, що забезпечує швидке заряджання. Він буде заряджатися приблизно вдвічі швидше, ніж Taycan Turbo S, який заряджається від 5% до 80% приблизно за 22 хвилини.

"Схоже, саме цей автомобіль побив новий рекорд Tesla Model S Plaid на трасі Нюрбургрінг, проте Porsche поки не уточнила це. Компанія лише заявила, що якщо він буде запущений у серійне виробництво, то стане найшвидшим серійним автомобілем на трасі Нюрбургринг", — іронізують німецькі ЗМІ.

Нагадаємо, що поки німецький виробник збирається конкурувати з Tesla Ілона Маска, самому винахіднику, схоже, зараз явно не до бізнесу, оскільки він дедалі більше йде у "велику політику" під впливом свого друга путіна. Дуже хочеться сподіватися, що підприємець зможе "схаменутися" і почати знову займатися серйозними справами — адже Porsche не "просто так" кидає виклик.