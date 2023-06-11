В знак уважения к серии гоночных автомобилей Porsche двери новой модели открываются вперед и вверх

В отличие от "жирующих" на лишних деньгах украинцев, конструкторы компании Porsche считают, что выпускают свои гиперкары для большого количеств потребителей, ведь их машины при желании могут купить многие граждане стран Запада.

Поэтому своими конкурентами в Porsche считают все мировые модели, в том числе и Tesla Илона Маска.

Возможно, именно на этих конкурентов и была рассчитана новая модель на аккумуляторной батарее Mission X, которая получила от автопроизводителя название "технологического маяка для спортивных автомобилей будущего", пишут СМИ.

"Mission X — это электрический гиперкар с низкой посадкой, длина которого составляет около 4,5 м, ширина — около 2 м, а колёсная база — 2,73 м. Эти размеры соответствуют размерам Porsche Carrera GT и 918 Spyder. 20-дюймовые колёса установлены спереди, а сзади расположены 21-дюймовые", — сказано в рекламном буклете производителя.

В знак уважения к гоночному автомобилю Porsche 917 у Mission X установлены двери, которые открываются вперед и вверх. Краска "Ракетный металлик", компоненты, покрытые матовым лаком, и элементы из углеродного волокна дополняют внешний вид. На машине установлен новый логотип компании.

В салоне установлены шеститочечные ремни безопасности и рулевое колесо с открытым верхом, на котором есть переключатели режимов и подрулевые переключатели. Автомобиль также оснащён несколькими камерами.

Примечательно, что Mission X оснащён системной архитектурой на 900 вольт, обеспечивающей быструю зарядку. Он будет заряжаться примерно в два раза быстрее, чем Taycan Turbo S, который заряжается от 5% до 80% примерно за 22 минуты.

"Похоже, именно этот автомобиль побил новый рекорд Tesla Model S Plaid на трассе Нюрбургринг, однако Porsche пока не уточнила это. Компания лишь заявила, что если он будет запущен в серийное производство, то станет самым быстрым серийным автомобилем на трассе Нюрбургринг", — иронизируют немецкие СМИ.

Напомним, что пока немецкий производитель собирается конкурировать с Tesla Илона Маска, самому известному изобретателю, похоже, сейчас явно не до бизнеса, так как все больше уходит в "большую политику" под влиянием своего друга путина. Очень хочется надеяться, что предприниматель сможет "спохватиться" и начать снова заниматься серьезными делами – ведь Porsche не "просто так" бросает вызов.