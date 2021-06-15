"Нас снова держат за дураков": заместитель судьи Вовка рассекает по Киеву на золотистом Porsche (фото)

В Киеве заметили заместителя главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка - Евгения Аблова, который приехал в один из столичных судов на золотом Порше.

Об этом 15 июня сообщила в Фейсбуке журналистка "Следствие.Инфо" Евгения Моторевская.

"Печерский суд. Утро. Недалеко от крыльца паркуется золотистый Порше.

- Посмотри, какое жлобство, золотой Порше.

- Да. Очень интересно, кто из него выйдет.

- Так это же Аблов!

- Аааааа ... Аблов !!!

Так заместитель председателя любимого Окружного админсуда Киева приехал в другой суд, вероятно, решать Дела. Напомню, между тем в парламенте уже который месяц подряд пылится законопроект о ликвидации ОАСК. А нас снова держат за дураков", — написала она.

Отметим, что в декларации у Аблова нет данной машины.

Напомним, что ранее Юрий Витренко, который исполняет обязанности министра энергетики обнародовал данные своей декларации.