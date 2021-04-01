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Зеленскому не снились такие деньги: Витренко удивил своей декларацией

Зеленскому не снились такие деньги: Витренко удивил своей декларацией
11:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Юрий Витренко, который исполняет обязанности министра энергетики имеет несколько квартир в Киеве и квартиру в Германии. Ему принадлежат несколько машин и за прошлый год он заработал более 284 млн гривен за работу в компании Нафтогаз.

Об этом говорится в его декларации за 2020 год.

Согласно данным документа за прошедший год весь доход Витренко составил чуть более 288 миллионов гривен. При этом от "Нафтогаза" он получил немного больше 284 миллионов из всей суммы.

Скриншоты из декларации:

декларация

декларация Витренко

И.о. министра энергетики также задекларировал три авто из которых используется только одно, но и это авто не простое "Tesla Model X" - стоит более 4,6 миллионов гривен и зарегистрировано на его жену Шафранову Ирину.

скриншот

 

Витренко также владеет несколькими объектами недвижимости, но стоимость указана только на двух, но и там она не маленькая. Квартира в Киеве площадью 124 кв.м. стоит чуть более 1,1 млн. гривен, а другая площадью 58,5 кв.м. - 131 тыс. гривен.

квартиры

И.о. министру энергетики также принадлежит предприятие "ТОВ ЭЙВАЙЕЙ СЕКЬЮРИТИЗ" и часть "ТОВ ЕКСИМ ЕКСПРЕС", которые стоят более 7,2 миллионов в сумме.

скрин

Стоит отметить, что у украинского президента Владимира Зеленского доход за 2020 год составил только 19,1 миллиона гривен. Вместе со своей женой Еленой президент заработал чуть больше 22.7 миллионов гривен.

Напомним, что первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова имеет коллекцию часов, стоимость которой превышает в несколько раз превышает ее годовую зарплату. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Доходы, Декларации, Юрий Витренко.
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