В Германии ливни затопили автосалон с новыми Porsche (видео)

В Хайльбронне из-за аномальных ливней затопило один из автосалонов Porsche, в котором находились более десяти элитных авто. Об этом в среду, 21 июля, сообщает, издание Carscoops.

На опубликованном видео видно, что вода на открытой парковке поднялась на полметра, и попала внутрь помещения. В результате ливней были подтоплены Porsche 911 серии 992, 911 Carrera 4S Cabriolet, 911 Turbo и 911 Coupe.

Также «под воду ушли» два кроссовера Macan, два Cayenne Coupe, и бензоэлектрический Cayenne E-Hybrid.

Одним из самых дорогих затопленных авто оказался черный 911 Turbo, стоимость которого в Германии стартует от 189 тысяч евро.

По информации издания, некоторые из автомобилей были помечены стикерами, они готовились накануне к отправке. В связи с повреждениями, покупатели так и не дождутся заказанные авто.

Ранее "Телеграф" писал о том, что от разрушительного наводнения в Германии погибли более 150 человек, кроме того, от капризов стихии досталось и соседней Бельгии;

Напомним, сильнейшие наводнения начались и в Австрии.