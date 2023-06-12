Tesla среди летающих автомобилей: в Монако представили "игрушку" по цене 150 тысяч евро

MC One — одноместный электрический аппарат вертикального взлета и посадки

В мире продолжается "соревнование" по созданию самых необычных средств передвижения. При этом потенциальному покупателю пытаются внушить, что иметь личный летающий транспорт – это определенно круто, пусть даже и за очень немалые деньги. Соответственно, в поисках клиента создатели таких средств передвижения (или "перелетания") проводят презентации в городах, где немало людей с толстыми кошельками.

Так, недавно в Монако компания McClic, занимающаяся аэрофотосъемкой и показом беспилотных летательных аппаратов, провела тестовые полеты своего MC One — одноместного электрического аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL), пишет местное издание.

"Похоже, это Tesla среди летающих автомобилей", — утверждает производитель в рекламном буклете, очевидно, намекая на использование самых передовых технологий..

MC One весит около 160 килограммов и выдерживает пилота весом до 90 кг. Полного заряда батареи хватает примерно на 12-15 минут полёта, а полная скорость вплоть до максимума в 80 км/ч наклонит ездока вперёд под углом в 55 градусов.

Сам электрический летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL) оснащается восемью углеродными пропеллерами, а управлять им якобы сможет любой после 10-минутной подготовки. Такой результат, утверждают в McClic, достигается благодаря системе управления полетом в стиле дрона, которая выполняет большую часть сложных задач – балансировку, зависание на одном месте, регулировку против порывов ветра – полностью автоматически.

McClic продаёт свой eVTOL как игрушку премиум-класса, предлагая всем желающим получить собственный летательный аппарат за 150 тысяч долларов.

Ранее сообщалось о том, что подобная "штуковина" под названием "летающий мотоцикл" была представлена в другом "заповеднике" для богатых – ОАЭ.