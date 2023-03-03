Tesla пока не собирается расширять ассортимент выпускаемых электрокаров

Подыгрывающий по наивности (или по глупости) путину американский изобретатель Илон Маск решил в рамках специального мероприятия Tesla Investor Day 2023 рассказать о ближайших планах компании.

Об этом пишет The Verge.

В частности, помимо анонса строительства нового завода Gigafactory в Мексике, он заявил, что седующее поколения электрокаров Tesla должно быть ещё более экологичным, доступным и эффективным. Достигаться это будет за счёт того, что сами автомобили станут проще и быстрее в сборке, что повысит производительность компании.

Кроме того, Tesla сократит использование редкоземельных металлов, что поможет снизить производственные затраты и воздействие электрокаров на окружающую среду.

Так, привод в новых электрокарах Tesla будет содержать на 75% меньше карбида кремния, его производственная стоимость составит примерно $1000, а углеродный след сократится вдвое. Кроме того, компания намерена использовать ещё больше компонентов собственной разработки, а не закупать их у партнёров. В частности, речь идёт обо всех контроллерах, используемых для подключения разных компонентов автомобиля.

Также изобретатель рассказал о том, что вскоре будет запущен в производство электрический пикап Cybertruck. Все присутствующие могли в деталях изучить многострадальный автомобиль, выпуск которого переносился из года в год.

Визуально автомобиль мало чем отличается от тех вариантов, что неоднократно попадали в объективы камер в последние месяцы. Впрочем, ничего неординарного заметить в показанном на мероприятии прототипе не удалось. У него всё тот же угловатый кузов из холоднокатаной нержавеющей стали 304L, огромный стеклоочиститель, обновлённая по сравнению с изначальной версией передняя часть и пневматическая подвеска.

На представленном видео можно также заглянуть внутрь салона, где всё выполнено максимально минималистично. Судя по всему, Tesla отказалась от спорного руля, используемого в Tesla S, установив чуть более традиционный вариант. Можно также заметить множество камер по всему корпусу.

Также на мероприятии было объявлено, что компания Tesla пока не собирается расширять ассортимент выпускаемых электрокаров, зато готовится к обновлению уже существующих моделей. Предполагается, что уже в этом году Илон Маск может презентовать новую версию своего "народного" электромобиля Model 3, а в следующем ожидается обновление кроссовера Model Y.

Напомним, относительно обновления изделий компаний Илона Маска многие пользователи также считают, что им нужно больше внимания уделять качеству.