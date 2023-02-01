"Все слишком очевидно": у Зеленского Илона Маска обвинили в помощи роспропаганде

На Банковой считают, что из-за Маски репутация Twitter умирает

Миллиардер и владелец соцсети Twitter Илон Маск слишком благосклонно относится к российской пропаганде, а тем временем искусственно обрезает число подписчиков украинских лидеров общественного мнения.

Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк пишет в своем блоге в Twitter.

"Илон, может, хватит пессимизировать официальные аккаунты украинцев и насильно сокращать охват? Слишком все очевидно… Не надо помогать бесталанной ru-пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает. Может, нужен регулятор, который объяснит владельцу правила конкуренции?", – написал представитель Банковой.

Напомним, несколько месяцев назад Маск устроил мини-революцию в Twitter, требуя с пользователей платить 8 долларов за синюю птичку, что означает "профиль подтвержден".

Впоследствии украинские пользователи столкнулись с "сюрпризом" при входе в свой аккаунт Twitter. Соцсеть просто перестала посылать коды двухфакторной аутентификации на номера украинских операторов. Затем Украина исчезла из списка стран, доступных при регистрации, хотя для россиян эта функция осталась доступной.

После таких выходок эксцентричного миллиардера подписчики Маска проголосовали за его уход из Twitter.