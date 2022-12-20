Европарламент хочет поговорить с Илоном Маском из-за Twitter: чего хотят в ЕС

В ЕС не хотят превращения соцсети в площадку для распространения дезинформации

Европейский парламент хочет пригласить американского миллиардера Илона Маска на переговоры, чтобы получить разъяснения относительно политики социальной сети Twitter, которую он накануне приобрел за 44 миллиарда долларов.

Как информирует Politico, глава Европарламента Роберта Мецола выразила надежду, что встреча будет представлять собой "откровенный публичный обмен мнениями".

Издание говорит, что соцсеть Twitter играет важную роль в демократической жизни ЕС и дает возможность проводить общественные обсуждения различных вопросов.

Из-за этого компания Маска, как отмечают эксперты, не должна превращаться в площадку для распространения дезинформации, давать почву для вмешательств в выборы и разжигания ненависти.

В настоящее время неизвестно, как миллиардер отреагировал на приглашение.

Как сообщалось ранее, накануне Маск провел на своей странице открытое голосование, в котором спросил, стоит ли ему уйти с поста главы соцсети. За несколько дней в голосовании приняли участие более 17 миллионов пользователей, а большинство из них проголосовало за отставку. Сам миллиардер пообещал, что поступит так, как решит большинство. Впрочем, он также пожаловался на то, что не может найти себе преемника.