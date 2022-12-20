Європарламент хоче поговорити з Ілоном Маском про Twitter: чого хочуть у ЄС

У ЄС не хочуть перетворення соцмережі на майданчик для поширення дезінформації

Європейський парламент хоче запросити американського мільярдера Ілона Маска на переговори, щоб отримати роз’яснення щодо політики соціальної мережі Twitter, яку він напередодні придбав за 44 мільярди доларів.

Як інформує Politico, глава Європарламенту Роберта Мецола висловила сподівання, що зустріч буде "відвертим публічним обміном думками".

Видання каже, що соцмережа Twitter відіграє важливу роль у демократичному житті ЄС та дає можливість проводити громадські обговорення різних питань.

Через це компанія Маска, як зазначають експерти, не повинна перетворюватися на майданчик для поширення дезінформації, давати ґрунт для втручань у вибори та розпалювання ненависті.

Наразі невідомо, як мільярдер відреагував на запрошення.

Як повідомлялося раніше, напередодні Маск провів на своїй сторінці відкрите голосування, в якому запитав, чи варто йому піти з посади голови соцмережі. За кілька днів у голосуванні взяли участь понад 17 мільйонів користувачів, а більшість із них проголосували за відставку. Сам мільярдер пообіцяв, що вчинить так, як вирішить більшість. Проте він також поскаржився на те, що не може знайти собі наступника.