"Все надто очевидно": у Зеленського Ілона Маска звинуватили у допомозі роспропаганді

На Банковій вважають, що через Маска репутація Twitter вмирає

Мільярдер і власник соцмережі Twitter Ілон Маск занадто прихильно ставиться до російської пропаганди, а тим часом штучно обрізає число підписників українських лідерів громадської думки.

Про це радник Офісу президента Михайло Подоляк пише у своєму блозі в Twitter.

"Ілоне, може, досить песимізувати офіційні акаунти українців та насильно скорочувати охоплення? Надто все очевидно… Не треба допомагати безталанній ru-пропаганді. Їм це не допоможе, а репутація Twitter умирає. Може, потрібен регулятор, який пояснить власнику правила конкуренції?", — написав представник Банкової.

Нагадаємо, кілька місяців тому Маск влаштував міні-революцію у Twitter, вимагаючи з користувачів платити 8 доларів за синю пташку, що означає "профіль підтверджений".

Згодом українські користувачі зіткнулися з "сюрпризом" при вході в свій обліковий запис Twitter. Соцмережа просто перестала надсилати коди двофакторної автентифікації на номери українських операторів. Потім Україна зникла зі списку країн, доступних при реєстрації, хоча для росіян ця функція залишилася доступною.

Після таких вибриків ексцентричного мільярдера підписники Маска проголосували за його відхід з Twitter.