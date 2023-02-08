"15% терминалов Starlink вскоре после приобретения нуждаются в ремонте", — Владимир Степанец

В Украине работает более 30 тысяч терминалов Starlink, обеспечивающих спутниковый интернет. По этому показателю наша страна является одним из лидеров в Европе

В Украине логичным стало появление рынка сервисных услуг для владельцев "Старлинков". Десятки компаний сейчас пытаются зайти в эту нишу, но сталкиваются с дефицитом запчастей и отсутствием системной коммуникации с компанией-производителем – американской SpaceX.

За решение этой проблемы взялся проект "Народный Starlink", который сейчас формирует единую базу сервисных центров, ремонтирующих спутниковые терминалы. Руководитель этого проекта Владимир Степанец является советником командующего Войск связи и кибербезопасности. От ВСУ совместно с Минцифры он находится на связи со SpaceX, и, пожалуй, больше, чем кто-либо в Украине знает, как сейчас выглядит бизнес на ремонтном сервисе для терминалов Starlink.

Как сейчас в Украине организован сервис терминалов Starlink?

Тут все просто. Пока нет официального сервиса в Украине, поскольку у компании SpaceX вообще не существует никакого сервис-центра для Starlink. Это связано с тем, что есть компания SpaceX, а Starlink – один из ее проектов, по сути, стартап. Она развивается по законам стартаповского жанра, несмотря на то, что это гигантская инфраструктура и проект очень мощный. Можно сказать, что мы имеем дело с пробной версией. Пока сервисом терминалов Starlink занимаются преимущественно специалисты, которые начинали работать исключительно для ВСУ, но теперь предоставляют услуги и для гражданских. Таких мастеров достаточно у разных регионов страны. Сейчас мы делаем базу данных о них, преподаем в нашей группе в Facebook (группа "Народный Starlink" — https://www.facebook.com/groups/starlinkforukraine ). Это список контактных адресов мастерских, специалистов, специалистов в разных городах, к которым можно будет официально обратиться по сервису и ремонту оборудования от SpaceX.

Сервисом занимаются специалисты, начинавшие работать для ВСУ

В каком ремонте чаще всего нуждаются терминалы Starlink?

Следует отметить, что Starlink как продукт работает. Имеет кучу хороших, даже уникальных решений. Но он "сырой", потому что раньше на рынке ничего подобного не было. Поэтому у него есть куча "детских болезней". Вот один обычный пример. Внутри есть кабель. АФР антенна (активная фазированная решетка) или "тарелка", как ее еще называют, может крутиться на 360 градусов и нет никакой защиты, чтобы этот кабель не перекручивался. Он перекручивается, потому что просто не может при этой конструкции не перекручиваться. Эта проблема сейчас практически не решается. Только поэтому имеем большую волну устройств, либо уже вышедших из строя, либо на грани этого. Еще, например, хотя производитель указывает, что устройство имеет степень защиты от влаги IP54 или IP56 в зависимости от версии, но очень часто ощущаем влияние "точки росы" и конденсации влаги. Фактически, у Starlink не герметичный корпус, он имеет недостаточную влагозащиту, поэтому бывает так, что устройство не затонуло, но при разборке – влаги в нем очень много. Третий пример: под влиянием нагревания, под прямыми солнечными лучами после довольно холодной ночи, пластик верхней части очень быстро портится. Отдельной проблемой является качество сборки на производстве, сравнимое с качеством некоторых дешевых китайских смартфонов. Фактически же, подобных примеров больше. Но это "детские болячки" первых версий девайсов. То есть Starlink, безусловно, это коммерческое устройство, но еще не законченное с точки зрения промышленного массового производства.

Как у вас организована коммуникация с SpaceX по решению этих проблем?

Я и мои коллеги постоянно общаемся со специалистами SpaceX в интересах ВСУ. Конечно, у SpaceX есть тесное сотрудничество с Минцифрой. Но в этой коммуникации очень много организационных моментов, которые можно было бы реализовать значительно лучше.

Демонстрирует ли сама SpaceX заинтересованность в официальном сервисе для терминалов SpaceX в Украине?

Здесь следует учитывать бизнес-модель, которую закладывает Илон Маск. Сейчас он хочет, прежде всего, снизить цену устройств. Starlink уже дешевле смартфонов среднего ценового сегмента. И я уверен, что цена будет еще уменьшаться. 31 января в документе FCC было заявлено о тестировании продукта, очень упрощенного именно с точки зрения производства. Это значит, что цена будет идти вниз, будет уже на уровне 200-300 долларов, а не так как сейчас – 500-600. При такой цене, если брать бизнес-модель, SpaceX выгоднее производить "одноразовые" приборы и не вкладываться в сервис. Ведь качественный сервис, дистрибуция, поддержка, запчасти, саппорты разных уровней – все это стоит недешево. Поэтому с точки зрения стартапа отсутствие такого сервиса даже можно считать правильным шагом для SpaceX. Но для нас, для украинцев, это далеко от нашего восприятия. Мы привыкли, что все можно ремонтировать.

Как у вас организовано сотрудничество с Минцифры, которое параллельно с вами общается со специалистами SpaceX?

Формально мы сотрудничаем с Минцифрой, но есть многое, что можно было бы сделать в направлении организации сервиса терминалов SpaceX, однако не делается. Прогресса в настоящее время в вопросах подготовки специалистов и сотрудничества по работе с запросами от гражданских организаций и частных лиц я, к сожалению, не вижу. Я точно знаю, что некоторые сервисные центры и частные специалисты, принявшиеся ремонтировать Starlink, уже перегружены. Среди тех, кто уже ждет очереди сервиса и ремонта, есть и разные службы – пожарные части, больницы. Специалистов пока мало.

Есть ли дефицит запчастей на терминалы Starlink?

У меня сейчас лежит созданный нами каталог запчастей для Starlink, в которых мы нуждаемся. Мы будем договариваться с SpaceX о поставке. Увидим, если SpaceX это сейчас даст – хорошо, но если не даст – будем думать, где купить эти компоненты. Из поступающих в Украину Starlinkов 15% нужно вскоре после приобретения сдавать в сервис, поскольку установленные там проприетарные разъемы не выдерживают даже пользование "время от времени". Вот когда ты дома "включил и забыл" — это работает. Если же нужно где-то бегать, ходить – это уже проблематично. Все аксессуары к Starlink, включая наиболее повреждающийся кабель, SpaceX в Украину напрямую не продает. И все эти поставки – это проблема.

Как вы его решаете?