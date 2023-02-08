“15% терміналів Starlink невдовзі після придбання потребують ремонту”, - Володимир Степанець

В Україні працює понад 30 тисяч терміналів Starlink, які забезпечують супутниковий інтернет. За цим показником наша країна є одним з лідерів у Європі

В Україні логічною стала поява ринку сервісних послуг для власників "Старлінків". Десятки компаній зараз намагаються зайти в цю нішу, але стикаються з дефіцитом запчастин і відсутністю системної комунікації з компанією-виробником — американською SpaceX.

За вирішення цієї проблеми взявся проект "Народний Starlink", який зараз формує єдину базу сервісних центрів, які ремонтують супутникові термінали. Керівник цього проекту Володимир Степанець є радником командувача Військ зв'язку та кібербезпеки. Від ЗСУ спільно з Мінцифри він перебуває на зв’язку зі SpaceX, і мабуть більше, аніж будь-хто в Україні знає, як зараз виглядає бізнес на ремонтному сервісі для терміналів Starlink.

Як зараз в Україні організовано сервіс терміналів Starlink?

Тут все просто. Наразі не має ніякого офіційного сервісу в Україні, оскільки у компанії SpaceX взагалі не існує ніякого сервіс-центру для Starlink. Це пов’язано із тим, що є компанія SpaceX, а Starlink – це один з її проектів, по суті, стартап. Вона розвивається за законами стартапівського жанру, попри те, що це гігантська інфраструктура і проект дуже потужний. Можна сказати, що ми зараз маємо справу з пробною версією. Наразі сервісом терміналів Starlink займаються переважно фахівці, які починали працювати виключно для ЗСУ, але тепер надають послуги і для цивільних. Таких майстрів достатньо в різних регіонів країни. Зараз ми робимо базу даних про них, викладаємо в нашій групі в Facebook (група "Народний Starlink" — https://www.facebook.com/groups/starlinkforukraine). Це — список контактних адрес майстерень, фахівців, спеціалістів у різних містах, до яких можна буде офіційно звернутись щодо сервісу і ремонту обладнання від SpaceX.

Сервісом займаються фахівці, які починали працювати для ЗСУ

Якого ремонту найчастіше потребують термінали Starlink?

Треба зазначити, що Starlink як продукт працює. Має в собі купу гарних, навіть унікальних рішень. Але він "сирий", бо раніше на ринку нічого подібного не було. Тому він має купу "дитячих хвороб". Ось один простий приклад. Всередині є кабель. АФР антена (активна фазована решітка) чи "тарілка", як її ще називають, може крутитись на 360 градусів і немає ніякого захисту, щоб цей кабель не перекручувався. Він перекручується, бо просто не може при цій конструкції не перекручуватись. Ця проблема зараз ніяк практично не вирішується. Тільки через це маємо велику хвилю пристроїв, що або вже вийшли з ладу, або на межі цього. Ще, наприклад, хоч виробник вказує, що пристрій має ступінь захисту від вологи IP54 чи IP56 залежно від версії, але дуже часто маємо вплив "точки роси" та конденсації вологи. Фактично, в Starlink не герметичний корпус, він має недостатній вологозахист, тому буває так, що пристрій не затонув, але при розбиранні — вологи в ньому дуже багато. Третій приклад: під впливом нагрівання, під прямими сонячними променями після доволі холодної ночі, пластик верхньої частини дуже швидко псується. Окремою проблемою є якість складання на виробництві, яку можна порівняти із якістю деяких дешевих китайських смартфонів. Фактично же, подібних прикладів більше. Але це "дитячі болячки" перших версій девайсів. Тобто, Starlink, безумовно, це комерційний пристрій, але ще не закінчений з точки зору промислового масового виробництва.

Як у вас організована комунікація зі SpaceX щодо вирішення цих проблем?

Я і мої колеги постійно спілкуємося зі спеціалістами SpaceX в інтересах ЗСУ. Звісно, у SpaceX є тісна співпраця з Мінцифри. Але в цій комунікації є дуже багато організаційних моментів, які можна було б реалізувати значно краще.

Чи демонструє сама SpaceX зацікавленість в офіційному сервісі для терміналів SpaceX в Україні?

Тут треба враховувати бізнес-модель, яку закладає Ілон Маск. Зараз він хоче насамперед знизити ціну пристроїв. Starlink вже дешевший за смартфони середнього цінового сегменту. І я впевнений, що ціна буде ще зменшуватись. 31 січня в документі FCC було заявлено про тестування продукту, який дуже спрощений саме з точки зору виробництва. Це означає, що ціна буде йти вниз, буде вже на рівні 200-300 доларів, а не так як зараз — 500-600. За такої ціни, якщо брати бізнес-модель, SpaceX вигідніше робити "одноразові" прилади і не вкладатись у сервіс. Адже якісний сервіс, дистрибуція, підтримка, запчастини, саппорти різних рівнів – все це коштує недешево. Тому з точки зору стартапу відсутність такого сервісу – це навіть можна вважати правильним кроком для SpaceX. Але для нас, для українців, це далеко від нашого сприйняття. Ми звикли, що все можна ремонтувати.

Як у вас організована співпраця з Мінцифри, яка паралельно з вами спілкується зі спеціалістами SpaceX?

Формально ми співпрацюємо з Мінцифрою, але є багато того, що можна було б зробити в напрямі організації сервісу терміналів SpaceX, однак не робиться. Прогресу на даний час в питаннях підготовки спеціалістів і співпраці по роботі із запитами від цивільних організацій і приватних осіб я, на жаль, не бачу. Я точно знаю, що деякі сервісні центри і приватні фахівці, що взялися ремонтувати Starlink, вже перевантажені. Серед тих, хто вже чекає черги на сервіс і ремонт, є і різні служби – пожежні частини, лікарні. Фахівців поки що мало.

Чи є дефіцит запчастин на термінали Starlink?

У мене зараз лежить створений нами каталог запчастин для Starlink, які ми потребуємо. Ми будемо домовлятись зі SpaceX щодо постачання. Побачимо, якщо SpaceX це зараз дасть – добре, але якщо не дасть — будемо думати, де придбати ці компоненти. З тих Starlinkів, які надходять в Україну, 15% потрібно невдовзі після придбання здавати в сервіс, оскільки встановлені там пропрієтарні роз’єми не витримують навіть користування "час-від-часу". От коли ти вдома "ввімкнув і забув" — це працює. Якщо ж потрібно десь бігати, ходити – це вже проблематично. Всі аксесуари до Starlink, включаючи кабель, що найбільше пошкоджується, SpaceX в Україну напряму́ не продає. І наразі всі ці поставки – це проблема.

Як ви її вирішуєте?