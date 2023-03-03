Tesla поки не збирається розширювати асортимент електрокарів

Американський винахідник Ілон Мас, який підігрує за наївністю (або за дурістю) путіну, вирішив у рамках спеціального заходу Tesla Investor Day 2023 розповісти про найближчі плани компанії.

Про це пише The Verge.

Зокрема, крім анонсу будівництва нового заводу Gigafactory в Мексиці, він заявив, що покоління електрокарів Tesla має стати більш екологічним, доступним і ефективним. Досягти цього можна це буде за рахунок того, що самі автомобілі стануть простішими і швидшими у складання, що підвищить продуктивність компанії.

Крім того, Tesla скоротить використання рідкісноземельних металів, що допоможе знизити виробничі витрати та вплив електрокарів на навколишнє середовище.

Так, привід у нових електрокарах Tesla міститиме на 75% менше карбіду кремнію, його виробнича вартість складе приблизно $1000, а вуглецевий слід скоротиться вдвічі. Крім того, компанія має намір використати ще більше компонентів власної розробки, а не закуповувати їх у партнерів. Зокрема, йдеться про всіх контролерів, які використовуються для підключення різних компонентів автомобіля.

Також винахідник розповів про те, що незабаром буде запущено у виробництво електричний пікап Cybertruck. Усі присутні могли в деталях вивчити багатостраждальний автомобіль, випуск якого переносився рік у рік.

Візуально автомобіль мало чим відрізняється від тих варіантів, які неодноразово потрапляли в об’єктиви камер в останні місяці. Втім, нічого неординарного помітити у прототипі, що показано на заході, не вдалося. У нього все той же незграбний кузов з холоднокатаної нержавіючої сталі 304L, величезний склоочисник, оновлена в порівнянні з початковою версією передня частина і пневматична підвіска.

На представленому відео можна заглянути всередину салону, де все виконано максимально мінімалістично. Зважаючи на все, Tesla відмовилася від спірного керма, використовуваного в Tesla S, встановивши трохи більш традиційний варіант. Можна також помітити багато камер по всьому корпусу.

Також на заході було оголошено, що компанія Tesla поки не збирається розширювати асортимент електрокарів, зате готується до оновлення вже існуючих моделей. Передбачається, що вже цього року Ілон Маск може презентувати нову версію свого "народного" електромобіля Model 3, а наступного дня очікується оновлення кросовера Model Y.

Нагадаємо, щодо оновлення виробів компаній Ілона Маска багато користувачів також вважають, що їм потрібно більше уваги приділяти якості.