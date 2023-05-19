У Кличка цікаво виправдались за покупку 17 елітних Toyota Camry за ціною понад мільйон грн за авто

В КМДА скаржаться на зношеність автопарку та нагадують про вимоги євроінтеграції

Київська міська держадміністрація, де кілька тижнів тому у кабінетах і авто депутатів знайшли прослушку, хоче придбати ще 17 елітних легковиків за 20 млн гривень начебто через дотримання європейських екологічних норм на викиди і намагання знизити витрати на їхню експлуатацію. А от що буде зі списаними авто і хто отримає свіжі машини — невідомо.

Про це йдеться у відповіді керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного на інформаційний запит "Телеграфу".

Нагадаємо, Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київради (КМДА)" оголосило тендер на закупівлю 17 легкових автівок. Сам тендер був оголошений 2 травня, а вже 13 травня стало відомо про переможця — компанію ТОВ "Віді Автострада" (офіційний дилер з продажу нових авто Toyota). Причому вона була єдиним учасником торгів.

"Парк автомобілів КП "АТП КМДА" налічує 109 одиниць (у тому числі 2 автобуси та 3 одиниці спеціальної техніки). Із загальної кількості легкових автомобілів 3 авто підлягають списанню. 11 авто – фізично зношені, з терміном експлуатації близько 20 років. І ще 11 – наближаються до цього стану та віку. Зазначені авто фізично застарілі, мають незадовільний технічний стан, пробіги на цих автомобілях становлять від 600 до 700 тис. км", — проінформував керівник апарату КМДА.

За його словами, враховуючи те, що автопарк застарілий, а також необхідність своєчасного технічного обслуговування усіх транспортних засобів, для стабільної роботи із транспортного забезпечення Київської міської військової адміністрації, структурних підрозділів КМДА та районних в місті Києві державних адміністрацій, "необхідно мати підмінний резерв транспортних засобів".

"З метою зменшення фінансових витрат на утримання зношених автотранспортних засобів, планується здійснити оновлення парку легкових автомобілів. Придбання 17 одиниць легкових автомобілів дозволить замінити авто, термін експлуатації яких сягає близько 20 років", — зазначив чиновник.

Окрім того, як уточнив Загуменний, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, передбачене введення екологічних норм на викиди автомобілів Євро-6 та обов’язковий технічний контроль транспортних засобів за європейськими стандартами.

"Автомобілі 2004 року випуску, які заплановано вивести з експлуатації, відповідають екологічним стандартам максимум Євро-3. Якщо не здійснювати їх заміну, це може призвести до ускладнення експлуатації старих легкових автомобілів. Підтримка їх експлуатаційних характеристик вимагатиме значних витрат. Нові автомобілі відповідають екологічним стандартам Євро-6, мають низький показник витрати палива, великі міжсервісні інтервали. Це дозволить значно зменшити витрати на ремонт авто протягом 5-7 років експлуатації", — запевнив він.

Зазначимо, напередодні на засіданні Київради, мер Києва Віталій Кличко пообіцяв надати відповідь депутатам щодо закупівлі автівок на пленарному засіданні, яке має відбутися 25 травня. Депутати пропонували меру скасувати закупівлю 17 автомобілів та за можливості направити передбачені майже 20 млн гривень на придбання транспортних засобів для потреб армії.

Новий тендер вже спричинив хвилю критики і тролінгу міської влади у соцмережах. Фото - Facebook Влада Желиховського

Зазначимо, як розповів керівник апарату КМДА, торік року мерія передала на фронт 6 автівок на потреби військових ЗСУ.

Цікаво, що на половину питань запиту "Телеграфу" у міськадміністрації не відповіли. Зокрема, ми запитували:

Які відділи чи посадовці КМДА отримають ці авто і для яких потреб?

Якими авто вони користувалися раніше?

Що станеться зі списаними автомобілями?

Як відомо, минулого разу КМДА оновило автопарк наприкінці 2021 року. Тоді було закуплено 10 нових Toyota Camry майже за 9 мільйонів гривень.

Не секрет, що топ-чиновники столичної адміністрації пересуваються містом виключно на машинах люкс-класу, серед яких — у тому числі машини марки Toyota. Сам же очільник КМДА Кличко вже багато років надає перевагу позашляховику Toyota Sequoia.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" здивувала новим тендером. Залізничники оголосили тендер на обслуговування акваріумів. Сума торгів дорівнює півмільйону гривень.

Також "Телеграф" писав, куди "Енергоатом" хоче витратити десятки мільйонів гривень маючи мільярдні борги.