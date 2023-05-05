Ремонт та аудит: куди "Енергоатом" хоче витратити десятки мільйонів гривень маючи мільярдні борги

Енергоатом не соромиться великих витрат незважаючи на тяжкий фінансовий стан

Близько 47 млн гривень має намір витратити НАЕК "Енергоатом України" у травні на ремонт свого офісу на вулиці Назарівській у Києві та на послуги з оцінки необоротних активів підприємства. Обидві послуги підприємство має намір купити на тендерах у травні.

Так, 12 травня НАЕК хоче провести аукціон із поточного ремонту приміщень у своїй будівлі у столиці та оцінює ремонт майже у 7 млн гривень.

За ці гроші підрядник зобов’язаний надати повний спектр послуг: від ремонту ганку та приміщень до вивезення сміття, що утворилося після робіт, обсяг якого вирахований у 68 тонн 670 кілограмів. Щоправда, станом на п’ятницю, 5 травня, поки що бажаючих надати ці послуги не було, втім, час є ще до 12 травня.

Але куди цікавіший інший тендер – за оцінкою необоротних активів "Енергоатому", оголошений ще 18 листопада та призначений на 17 травня. Дивно, але, як і у випадку із заявкою на ремонт офісу, офіційно поки що учасників тендеру немає.

Він передбачає винагороду для переможця, який виконає послугу, у 39,3 млн. гривень, що дуже хороша сума для роботи, яку переможець повинен буде виконати до 30 червня, тобто трохи більше місяця після тендеру.

Вже дві компанії цікавилися тендером і зверталися до організатора з проханням пояснити чи внести зміни до тендерних умов, проте офіційну заявку на участь поки що так і не подали.

У соцмережах висловили подив цими тендерами, адже за "Енергоатомом" числяться мільярдні борги, приміром, одному лише "Укренерго" НАЕК заборгував близько 3 млрд гривень.

"Читаю, які у НАЕКу жахливі борги, і раптом ляп — ремонт на Назарівській. А ви проводите ремонт, коли у вас борги?", — запитує журналістка Ілона Заєць.

Тим часом "Енергоатом" підписав договір із американською компанією Holtec International на будівництво до 20 малих модульних атомних реакторів в Україні.