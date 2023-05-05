Ремонт и аудит: куда "Энергоатом" хочет потратить десятки миллионов гривен при миллиардных долгах

Энергоатом не стесняется крупных расходов несмотря на тяжелое финансовое состояние

Около 47 млн гривен намерен потратить НАЭК "Энергоатом Украины" в мае на ремонт своего офиса по улице Назаровской в Киеве и на услуги по оценке необоротных активов предприятия. Обе услуги предприятие намерено купить на тендерах в мае.

Так, 12 мая НАЭК хочет провести аукцион по текущему ремонту помещений в своем здании в столице и оценивает ремонт почти в 7 млн гривен.

За эти деньги подрядчик обязан оказать полный спектр услуг: от ремонта крыльца и помещений до вывоза образовавшегося после работ мусора, объем которого высчитан в 68 тонн 670 килограммов. Правда, по состоянию на пятницу, 5 мая, пока желающих предоставить эти услуги не было, впрочем, время есть еще до 12 мая.

Но куда интереснее другой тендер – по оценке необоротных активов "Энергоатома", объявленный еще 18 ноября и назначенный на 17 мая. Странно, но, как и в случае с заявкой на ремонт офиса, официально пока участников тендера нет.

Он предполагает вознаграждение для победителя, который выполнит услугу, в 39,3 млн гривен, что очень хорошая сумма для работы, которую победитель должен будет выполнить до 30 июня, то есть, чуть более месяца после тендера.

Уже две компании интересовались тендером и обращались к организатору с просьбой объяснить или внести изменения в тендерные условия, однако официальную заявку на участие пока так и не подали.

В соцсетях выразили удивление этими тендерами, ведь за "Энергоатомом" числятся миллиардные долги, к примеру, одному лишь "Укрэнерго" НАЭК должен порядка 3 млрд гривен.

"Читаю, какие у НАЭКа ужасные долги, и вдруг ляп – ремонт на Назаровской. А вы проводите ремонт, когда у вас долги?", — задается вопросом журналистка Илона Заец.

Тем временем "Энергоатом" подписал договор с американской компанией Holtec International на строительство до 20 малых модульных атомных реакторов в Украине.