Блэкаут и риск аварии на Запорожской АЭС: "Энергоатом" сделал заявление

Сейчас линию ЗАЕС подключают к энергосистеме Украины

"Энергоатом" сумел восстановить линию связи оккупированной россиянами Запорожской АЭС с отечественной энергосистемой. Из-за очередного российского ракетного обстрела на станции был 10-часовой блэкаут.

Об этом сказано в Telegram-канале "Энергоатома".

Запорожская атомная электростанция постепенно переключается с резервных дизель-генераторов для питания собственных потребностей от объединенной энергосистемы Украины. В течение 10 часов связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины не было.

"Украина возобновила линию связи оккупированной россиянами Запорожской АЭС с отечественной энергосистемой. После вызванного вражескими обстрелами десятичасового блекаута на крупнейшей атомной станции Украины и Европы линия отремонтирована и производится переключение с резервных дизель-генераторов для питания собственных потребностей от объединенной энергосистемы Украины", — сказано в сообщении.

Напомним, что из-за российских обстрелов Запорожская АЭС оказалась полностью обесточеной. Запасов горючего на станции хватило бы на 10 суток поддержание стабильности работы, но все могло закончиться авария с радиационными последствиями. К сожалению, украинская сторона не может повлиять на ситуацию на ЗАЭС из-за ее оккупации и вмешательства представителей росатома в ее работу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале марта на ЗАЭС были слышны взрывы. Члены МАГАТЭ слышали около 20 "взрывов", прозвучавших где-то недалеко от электростанции. Они настаивают на создании на Запорожской АЭС охранной зоны ядерной безопасности.