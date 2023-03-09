Блекаут та ризик аварії на Запорізькій АЕС: "Енергоатом" зробив заяву

Наразі лінію ЗАЕС підключають до енергосистеми України

"Енергоатом" зумів відновити лінію зв’язку окупованої росіянами Запорізької АЕС із вітчизняною енергосистемою. Через черговий російський ракетний обстріл на станції був 10-годинний блекаут.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Енергоатому". Нагадаємо, що це шостий раз за час окупації, коли найбільша в Україні та Європі атомна станція залишилася знеструмленою, що могло призвести до ядерної катастрофи.

Запорізька атомна електростанція поступово переключається із резервних дизель-генераторів для живлення власних потреб від об'єднаної енергосистеми України. Протягом 10 годин зв'язку між ЗАЕС та енергосистемою України не було.

"Україна відновила лінію зв’язку окупованої росіянами Запорізької АЕС із вітчизняною енергосистемою. Після спричиненого ворожими обстрілами десятигодинного блекауту на найбільшій атомній станції України та Європи лінію відремонтовано та проводиться перемикання з резервних дизель-генераторів для живлення власних потреб від об’єднаної енергосистеми України", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що через російські обстріли Запорізька АЕС виявилася повністю знеструмленою. Запасів пального на станції вистачило б на 10 діб підтримки стабільності роботи, але все могло закінчитися аварія з радіаційними наслідками. На жаль, українська сторона не може вплинути на ситуацію на ЗАЕС через її окупацію та втручання представників росатому в її роботу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку березня на ЗАЕС було чутно вибухи. Члени МАГАТЕ чули близько 20 "вибухів", які пролунали десь неподалік електростанції. Вони наполягають на створенні на Запорізькій АЕС охоронної зони ядерної безпеки.