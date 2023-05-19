У Кличко интересно оправдались за покупку 17 элитных Toyota Camry по цене свыше миллиона грн за авто

В КГГА жалуются на износ автопарка и напоминают о требованиях евроинтеграции

Киевская городская госадминистрация, где несколько недель назад в кабинетах и авто депутатов нашли прослушку, хочет приобрести еще 17 элитных легковушек за 20 млн гривен вроде бы из-за соблюдения европейских экологических норм на выбросы и попытки снизить затраты на эксплуатацию машин. А вот что будет со списанными авто и кто получит свежие машины – неизвестно.

Об этом говорится в ответе руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного на информационный запрос "Телеграфа".

Напомним, Коммунальное предприятие "Автотранспортное предприятие исполнительного органа Киевсовета (КГГА)" объявило тендер на закупку 17 легковых автомобилей. Сам тендер был объявлен 2 мая, а уже 13 мая стало известно о победителе — компании ООО "Види Автострада" (официальный дилер по продаже новых авто Toyota). Причем она являлась единственным участником торгов.

"Парк автомобилей КП "АТП КГГА" насчитывает 109 единиц (в том числе 2 автобуса и 3 единицы специальной техники). Из общего количества легковых автомобилей 3 авто подлежат списанию. 11 авто – физически изношены, со сроком эксплуатации около 20 лет. И еще 11 – приближаются к этому состоянию и возрасту. Указанные авто физически устаревшие, имеют неудовлетворительное техническое состояние, пробеги на этих автомобилях составляют от 600 до 700 тыс. км", – проинформировал руководитель аппарата КГГА.

По его словам, учитывая, что автопарк устаревший, а также необходимость своевременного технического обслуживания всех транспортных средств, для стабильной работы по транспортному обеспечению Киевской городской военной администрации, структурных подразделений КГГА и районных в городе Киеве госадминистраций, "необходимо иметь подменный резерв транспортных средств".

"С целью уменьшения финансовых затрат на содержание изношенных автотранспортных средств планируется осуществить обновление парка легковых автомобилей. Приобретение 17 единиц легковых автомобилей позволит заменить авто, срок эксплуатации которых достигает около 20 лет", — отметил чиновник.

Кроме того, как уточнил Загуменный, согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, предусмотрено введение экологических норм на выбросы автомобилей Евро-6 и обязательный технический контроль транспортных средств по европейским стандартам.

"Автомобили 2004 года выпуска, которые планируется вывести из эксплуатации, соответствуют экологическим стандартам максимум Евро-3. Если не производить их замену, это может привести к усложнению эксплуатации подержанных легковых автомобилей. Поддержка их эксплуатационных характеристик потребует значительных затрат. Новые автомобили отвечают экологическим стандартам Евро-6, имеют низкий показатель расхода топлива, большие межсервисные интервалы. Это позволит значительно снизить затраты на ремонт авто в течение 5-7 лет эксплуатации", — заверил он.

Отметим, накануне на заседании Киевсовета, мэр Киева Виталий Кличко пообещал предоставить депутатам ответ о закупке автомобилей на пленарном заседании, которое должно состояться 25 мая. Депутаты предлагали градоначальнику отменить приобретение 17 автомобилей и по возможности направить предусмотренные почти 20 млн гривен на покупку машин для нужд армии.

Новый тендер уже вызвал волну критики и троллинга городских властей в соцсетях. Фото — Facebook Власти Желиховского

Отметим, как рассказал руководитель аппарата КГГА, в прошлом году мэрия передала на фронт 6 автомобилей на нужды военных ВСУ.

Интересно, что на половину вопросов "Телеграфа" в горадминистрации не ответили. В частности, мы спрашивали:

Какие отделы или чиновники КГГА получат эти автомобили и для каких нужд?

Какими авто они пользовались раньше?

Что произойдет со списанными автомобилями?

Как известно, в прошлый раз КГГА обновила автопарк в конце 2021 года. Тогда закупили 10 новых Toyota Camry почти за 9 миллионов гривен.

Не секрет, что топ-чиновники столичной администрации передвигаются по городу исключительно на машинах люкс-класса, среди которых – в том числе машины марки Toyota. Сам же глава КГГА Кличко уже много лет предпочитает внедорожник Toyota Sequoia.

Напомним, ранее "Укрзализныця" удивила новым тендером. Железнодорожники объявили тендер на обслуживание аквариумов. Сумма торгов равна полумиллиону гривен.

Также "Телеграф" писал, куда "Энергоатом" хочет потратить десятки миллионов гривен, имея миллиардные долги.